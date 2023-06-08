Так корпорация компенсирует затраты на производство контента

Amazon планирует добавить рекламу в Prime Video, сообщает The Wall Street Journal.



Обсуждение введения рекламы на платформе находится на ранней стадии. В настоящее время корпорация ведет политику сокаращения расходов, что привело к увольнениям десятков тысяч человек.

Доход компании от рекламы в первом квартале 2023 года составил $9,5 млрд долларов, что на 21% больше, чем в прошлом году. По данным Insider Intelligence, компания является третьим по величине игроком с точки зрения доходов от цифровой рекламы в США после Google и Meta (признана в России экстремистской организацией).

Рекламодатели хотели бы покупать эфирное время у Amazon Prime Video, как у Netflix и Disney+. Они утверждают, что им требуется более широкий доступ к наиболее популярным премиальным фильмам и шоу, которые по большей части остаются свободными от рекламы.

По словам источников, знакомых с ситуацией, в Amazon обсуждают различные способы размещения рекламы в Prime Video. По словам некоторых из них, одним из вариантов считается показ объявлений существующим подписчикам Prime с платной опцией отключения рекламы.

Создание рекламного тарифа поможет Amazon покрыть расходы на создание своих шоу и фильмов. Генеральный директор Энди Джасси все больше внимания уделяет прибыльности различных видов бизнеса. Финансовый директор Брайан Олсавски в феврале заявил, что в прошлом году Amazon потратила около $7 млрд на ориджиналс, спортивные программы в прямом эфире и лицензированный сторонний видеоконтент, включенный в Prime.

Сейчас Amazon тестирует продакт-плейсмент во время спортивных трансляций.

Инсайдеры утверждают, что рекламные паузы будут короткими.

Фото: кадр из фильма НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ