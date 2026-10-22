Amazon MGM Studios готовится назвать имя следующего Джеймса Бонда

К концу следующей недели завершатся финальные пробы

Процесс поиска следующего исполнителя роли Джеймса Бонда близятся к завершению. Согласно данным источников Deadline, Amazon MGM Studios проведет финальные прослушивания на следующей неделе.

Ожидается, что пробы на роль Джеймса Бонда начнутся уже в эту пятницу и продлятся до следующей недели. Участие в прослушивании предложено четырем претендентам. Согласно неподтвержденной информации, трое из четырех кандидатов – это это Джек Лауден, Каллум Тернер и Джош О'Коннор.

Впрочем, даже если рассмотрение претендентов на роль на этом завершится, точные сроки объявления победителя пока не известны. Предполагается, что это произойдет до конца года.

Процесс поиска следующего Джеймса Бонда начался весной текущего года, когда стало известно, что к проекту присоединилась директор по кастингу Нина Голд. Первый этап прослушиваний прошел в августе. С тех пор представители Amazon MGM Studios, продюсеры Эми Паскаль и Дэвид Хейман и режиссер Дени Вильнев сократили список до группы финалистов и назначили заключительную стадию проб на осень.

Активная разработка нового фильма о агенте 007 ведется последние два года, с тех пор как Amazon MGM получила творческий контроль над франшизой. Первыми на борту проекта оказались продюсеры Эми Паскаль и Дэвид Хейман. В июне прошлого года стало известно о выборе Дэни Вильнева на пост режиссера. Сценарий был написан Стивеном Найтом прошлым летом. С этого момента велась активная работа над сценарием и поиск ведущего актера за легендарную роль.

Напомним, что Amazon приобрела MGM в феврале 2022 года. В сделку входил обширный каталог студии, который включает более 4 тысяч фильмов и 17 тысяч сериалов. С этого же времени компания владеет правами на дистрибуцию всех фильмов о Джеймсе Бонде. В феврале прошлого года стало известно, что Amazon MGM Studios получила полный твроческий контроль над шпионской франшизой. Многолетние продюсеры бондианы Барбара Брокколи и Майкл Уилсон ушли в отставку. Они создали новое совместное предприятие, которое будет владеть правами на бренд, однако все творческие решения по франшизе отныне будет принимать студия.