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Amazon намерена обеспечить подписчиков Prime бесплатной сотовой связью

Автор: БК

5 июня 2023

Переговоры ведутся с крупнейшими операторами

Компания Amazon намерена предоставить недорогую или вовсе бесплатную сотовую связь для подписчиков Prime. Для этого она ведет переговоры с крупнейшими американскими операторами связи, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. 

По сведениям агентства, в список вероятных партнеров компании попали Verizon Communications, T-Mobile US и Dish Network. Amazon хочет ввести особые тарифные планы для подписчиков Prime за $10/мес, а возможно, и вовсе освободить их от абонентской платы за сотовую связь. Это призвано укрепить лояльность среди клиентов с самыми большими расходами.

Подписчики Amazon Prime в США платят $139 долларов в год за такие привилегии, как быстрая бесплатная доставка, стриминговый сервис и доступ к гигантской музыкальной библиотеке. Аналитики полагают, что рост числа членов клуба Prime замедлился после того, как Amazon поднял годовой тариф со $119. По данным Consumer Intelligence Research Partners, по состоянию на март 2023 года, около 167 млн покупателей Amazon имели подписку Prime — столько же, сколько и годом ранее.

Источники считают, что запуск нового тарифного плана может занять еще несколько месяцев, впрочем, если он вообще состоится. В T-Mobile, AT&T и Verizon заявили, что в настоящее время не обсуждают с Amazon услуги связи. В Dish отказались от комментариев. Представители интернет-гиганта также не подтвердили слова источников агентства. 

Фото: pixabay.com

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