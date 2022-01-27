«Амедиатека» представила дайджест новинок февраля 2022 года

«Убивая Еву», мини-сериалы и другие новинки

• 1 февраля — «Пять комнат» (3 сезон)

Третий сезон сериала «Пять комнат» приготовил шквал противоречивых эмоций. Болезненное предательство, огромные надежды, новые проверки чувств на прочность — будет все это и немного больше. На горизонте замаячит даже первая для сериала свадьба!

• 4 февраля — «Воспитанные волками»​​​​ (2 сезон)

Продолжение научной фантастики от Ридли Скотта. Второй сезон сериала «Воспитанные волками» покажет, как главные герои присоединились к недавно сформировавшейся атеистической колонии в загадочной тропической зоне. Адаптация к новым условиям — еще не самое трудное, что их ждет. Дело в том, что «естественный ребенок» Матери вынашивает планы по уничтожению остатков человеческой расы.

• 7 февраля — «Власть в ночном городе. Книга четвёртая: Сила»​​​ (1 сезон)

Сериал «Власть в ночном городе. Книга IV: Сила» расскажет об одном из героев оригинального сериала — Томми Игане в исполнении Джозефа Сикоры. По сюжету Томми отправится в Чикаго после потери своего лучшего друга Призрака и любви всей своей жизни ЛаКиши, где окажется втянут в противостояние между крупнейшими криминальными бандами города.

• 11 февраля — мини-сериал «Предшественница»​​

Мини-сериал по мотивам одноименной книги Дж. Делейни. Главная героиня Джейн (Гугу Мбата-Роу) получает шанс переехать в красивый, уникальный дом, построенный выдающимся, эксцентричным архитектором (Дэвид Ойелоуо). Дом требует от жильцов соблюдения строгих правил и обещает навсегда изменить их жизнь. Но Джейн узнает, что у дома была своя история - ее предшественница Эмма умерла. Джейн начинает задаваться вопросом есть ли здесь место для нее и будет ли ее судьба такой же, как у девушки раньше…

• 11 февраля — мини-сериал «Индекс Страха»​

Мини-сериал по мотивам одноименного романа британского писателя и журналиста Роберта Харриса. В центре сюжета компьютерный гений Александр Хоффман (Джош Хартнетт) вместе со своим лучшим другом Хьюго Квери, которые запускают систему, основанную на искусственном интелекте. Система осуществляет виртуальные торги на фондовых биржах и обещает заработать миллионы, используя страх и поведение игроков. Но ситуация выходит из под контроля и индекса страха обращается против своего создателя…

• 21 февраля — ток-шоу «События прошедшей недели с Джоном Оливером»

Продолжение известного шоу с Джоном Оливером, который является не только телеведущим, но и отличным комиком. Ток-шоу, как всегда, наполнено сатирой и звонким юмором. Последние новости, общественные и политические события — ничто не ускользает от его зоркого взгляда. Серьезные темы здесь соседствуют с юмористическими скетчами, а в гости частенько заходят звезды кино и телевидения.

• 28 февраля — «Убивая Еву» (4 сезон)

Премьера четвертого сезона, сюжет которого продолжает следовать за нашими любимыми героинями, приближаясь к запутанному и великолепному финалу. Ева жаждет мести, в то время как Вилланель принимает совершенно новый образ жизни в попытке доказать, что она не «монстр». Убив Пола, Каролин идет на все, чтобы продолжить преследование Двенадцати.

• 28 февраля — «На низком старте: Битва за Uber» (1 сезон)

Антология о жизни богатых предпринимателей, которые изменили ход современной истории. Сезон разворачивается вокруг Трэвиса Каланика (Джозеф Гордон-Левитт), генерального директора Uber, который в конечном итоге был смещен в результате переворота в зале заседаний. Ума Турман сыграет в сериале Арианну Хаффингтон, опытную деловую женщину и соучредителя «The Huffington Post», которая была членом правления Uber. Сериал будет посвящен поездке на американских горках начинающей транспортной компании, воплощающей взлеты и падения Силиконовой долины. Даже на фоне радикальных потрясений, произошедших в мировой технологической столице, Uber выделяется как чудо, так и поучительная история, в которой рассказывается о внутренних и внешних битвах, которые приводят к непредсказуемым последствиям.