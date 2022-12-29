Амедиатека назвала самые популярные сериалы в 2022 году

Смотрение в онлайн-кинотеатре увеличилось на 23% за год

Онлайн-кинотеатр Амедиатека представил итоги 2022 года, назвав самые популярные проекты среди пользователей сервиса. Лидером рейтингов стал сериал «Дом Дракона», премьера которая состоялась в онлайн-кинотеатре 22 августа. Кроме того, в уходящем году количество просмотров на одного подписчика Амедиатеки увеличилось на 23% относительно 2021 года.

Топ сериалов среди пользователей в 2022 году:

1. «Дом Дракона»

2. «Эйфория»

3. «И просто так»

4. «Игра престолов»

5. «Секс в большом городе»

6. «Миллиарды»

7. «Убивая Еву»

8. «Мир Дикого Запада»

9. «Позолоченный век»

10. «Белый лотос»

Топ сериалов, которые вышли в 2022 году:

1. «Дом Дракона»

2. «Позолоченный век»

3. «Эйфория»

4. «Белый лотос»

5. «Миротворец»

6. «Дикая река»

7. «Лестница»

8. «Жена путешественника во времени»

9. «Дом, который построили Драконы»

10. «Турист»