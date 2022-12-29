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Амедиатека назвала самые популярные сериалы в 2022 году

Автор: БК

29 декабря 2022

Смотрение в онлайн-кинотеатре увеличилось на 23% за год

Онлайн-кинотеатр Амедиатека представил итоги 2022 года, назвав самые популярные проекты среди пользователей сервиса. Лидером рейтингов стал сериал «Дом Дракона», премьера которая состоялась в онлайн-кинотеатре 22 августа. Кроме того, в уходящем году количество просмотров на одного подписчика Амедиатеки увеличилось на 23% относительно 2021 года.

Топ сериалов среди пользователей в 2022 году:
1. «Дом Дракона»
2. «Эйфория»
3. «И просто так»
4. «Игра престолов»
5. «Секс в большом городе»
6. «Миллиарды»
7. «Убивая Еву»
8. «Мир Дикого Запада»
9. «Позолоченный век»
10. «Белый лотос»

Топ сериалов, которые вышли в 2022 году:
1. «Дом Дракона»
2. «Позолоченный век»
3. «Эйфория»
4. «Белый лотос»
5. «Миротворец»
6. «Дикая река»
7. «Лестница»
8. «Жена путешественника во времени»
9. «Дом, который построили Драконы»
10. «Турист»

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