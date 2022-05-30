«Амедиатека» представила премьеры июня 2022 года

Новые сезоны, документальный фильм и сериальная классика

В июне — «Орвилл. Новые горизонты» (3 сезон)

Космическая во всех смыслах комедия Сета МакФарлейна возвращается. Третий сезон сериала «Орвилл» отправит зрителей на 400 лет вперед. Экипаж USS Orville продолжит исследовать космос и заодно попытается наладить отношения в коллективе. Что, конечно, окажется не так-то просто, ведь в команде у каждого — свой яркий характер. Первые два сезона сериала «Орвилл» уже доступны для просмотра в Амедиатеке. В ролях — Сет МакФарлейн, Эдрианн Палики, Пенни Джонсон, Скотт Граймз. Режиссеры — Сет МакФарлейн, Джон Кассар.

С 6 июня — документальный фильм МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА. СЛУШАЯ КЕННИ ДЖИ

Документальная картина об американском саксофонисте Кенни Джи, которому 5 июня состоится 65 лет. Фильм входит в антологию МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА, созданную Биллом Симмонсом и рассказывающую о значительных событиях и личностях в музыкальной индустрии. Режиссером проекта выступила документалистка Пенни Лейн. МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА. СЛУШАЯ КЕННИ ДЖИ рисует яркий творческий путь саксофониста, вошедшего в список самых продаваемых американских музыкантов всех времен. В фильме Кенни откровенно рассуждает о своем прошлом, неоднозначном статусе в джазовом каноне и строгой трудовой этике.

В июне — «Урок» (The Lesson, 1 сезон)

Израильская драма, получившая несколько призов на фестивале Canneseries, в том числе за лучшую женскую роль. В центре истории — политический конфликт между учителем и ученицей, который выходит далеко за пределы класса. У обеих сторон свои представления о справедливости, каждый готов отстаивать их до конца… В ролях — Дорон Бен-Давид, Майя Ландсман. Режиссер — Эйтан Цур.

В июне — «Не оставляй меня» (Don’t Leave Me, 1 сезон)

«Не оставляй меня» — это криминальная драма, в которой главная героиня, Елена, расследует киберпреступления и дела, связанные с насилием над детьми. В ходе очередного процесса она вынуждена вернуться в родную Венецию, которую покинула двадцать лет назад. Там женщина встречает свою бывшую большую любовь, который теперь тоже расследует убийства. Кроме того, он женат на подруге Елены. Все эти обстоятельства сплетаются в клубок противоречий, а настоящее смешивается с будущем. И на фоне таких непростых переживаний Елена продолжает ловить монстров, творящих зло. В ролях — Виттория Пуччини, Алессандро Ройя. Режиссер — Чиро Виско

Уже в Амедиатеке — сериал «Прослушка» (к 20-летию проекта)

Настоящая война законников с плохими и очень плохими парнями в период рассвета преступности начала нового тысячелетия. Правдивая история о борьбе с беззаконием в лучших традициях «старой школы». Шпионский сериал о специальном подразделении полиции, сотрудники которого охотятся за преступниками с помощью средств аудио- и видео-наблюдения. Режиссеры — Кларк Джонсон, Эрнест Р. Дикерсон, Джо Чаппелль. В ролях — Дирдри Лавджой, Соня Балморес, Кларк Питерс, Уенделл Пирс, Лэнс Реддик, Доминик Уэст.

Уже в Амедиатеке — «Ваша честь» (1 сезон)

В центре событий сериала «Ваша честь» — боль и гнев уважаемого судьи, чей сын насмерть сбил человека и скрылся с места преступления. Влиятельный отец идет против закона, дабы защитить любимое чадо, однако все не так просто: у погибшего тоже есть могущественные родственники, причем криминального толка. Режиссер — Эдвард Бергер. В ролях — Хоуп Дэвис, Тони Кёрран, София Блэк-Д’Элиа, Брайан Крэнстон.