На сайте «Амедиатеки» отсутствует логотип Home of HBO

Соответствующее изменение БК обнаружил на главной странице онлайн-кинотеатра

На сайте видеосервиса «Амедиатека» больше нет логотипа Home of HBO. Редакция БК обратила на это внимание, открыв главную страницу сайта онлайн-кинотеатра.

По данным сервиса Wayback Machine, который хранит архивные версии сайтов, статус Home of HBO присутствовал на веб-площадке 9 января, но пропал не позднее 13 января.

В 2017 году компания «Амедиа ТВ», которая является владельцем «Амедиатека», заключила с HBO соглашение, в рамках которого видеосервис и телеканалы «Амедиа ТВ» получили эксклюзивные права на трансляцию всех новых проектов HBO, а также неограниченный доступ к библиотеке студии в России. Согласно этому договору, премиальные сервисы отечественной компании выступали под кобрендом Home of HBO.

В настоящее время неизвестно, связано ли исчезновение логотипа с прекращением сотрудничества «Амедиатеки» и HBO. БК запросил официальный комментарий у пресс-службы «Амедиатеки».

Ранее БК обнаружил, что франшизы ГАРРИ ПОТТЕР и ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ пропадут из библиотеки «Кинопоиска» после 31 января. Соответствующую информацию официально подтвердила «Амедиатека».