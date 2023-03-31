Amediateka рассказала о премьерах апреля

Британские и американские сериалы получили даты релиза

С 7 апреля — «Младшая сестра», мини-сериал

Это комедия о поиске себя в духе «Дряни», авторский проект актрисы и сценаристки Симоне Натан. Она сыграла главную роль — молодую женщину по имени Лулу, которая слишком сильно привязана к своей еврейской семье. Несмотря на постоянное давление, девушка пытается понять, кто она такая и чего хочет в этой жизни.

С 10 апреля — «Смерть и соловьи», мини-сериал

Британская историческая драма с Джейми Дорнаном («Турист»), Энн Скелли («Невероятные») и Мэттью Ризом («Американцы») в главных ролях рассказывает историю молодой женщины Бет Уинтерс из сельской глубинки Северной Ирландии конца XIX века. Жесткий отчим контролирует каждый ее шаг, и девушка решает бежать из дома с возлюбленным. Режиссером и сценаристом проекта выступил Аллан Каббит, известный по сериалу «Крах».

С 13 апреля — «Клуб плохих матерей», мини-сериал

История о хрупкости семейной жизни в духе «Любовниц». Воздушный замок счастливого брака рушится, когда жена понимает, что муж изменяет ей с ее лучшей подругой. Пытаясь начать новую жизнь, Сара натыкается на «Клуб плохих матерей». У нее появляется шанс на изящную месть бывшей подруге, однако тщательно, казалось бы, продуманный план идет совсем не так, как задумано, и приводит к опасным последствиям.

Также в апреле выйдут:

«План Б», 1 сезон

Сериал с Патриком Джей Адамсом («Форс-мажоры») рассказывает историю Филиппа, мужчины, понявшего, что он может вернуться в прошлое. Конечно, он воспринимает это открытие как шанс наладить свою жизнь. Однако путешествия во времени — это не шутки, и любой маленький шажок может привести к непредсказуемым последствиям.

«Отправление», 1-3 сезон

Остросюжетный сериал о загадочной катастрофе. «Отправление» — это история исчезновения пассажирского самолета над Атлантическим океаном. Никто не знает, что послужило причиной катастрофы. Следов крушения обнаружить не удалось. Искать зацепки отправляется Кендра Малли, имеющая большой опыт в расследованиях подобных аварий. Она собирает профессиональную команду и погружается в опасную головоломку.