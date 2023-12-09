Новинки декабря в онлайн-кинотеатре Amediateka

Триллеры и новая линейка корейских дорам

Главная декабрьская новинка, которая появилась в онлайн-кинотеатре Amediateka – чешский триллер «#аннапропала», повествующий о 15-летней школьнице, которая решает отправиться на поиски пропавшей блогерши после того, как находит в телефоне отца ее интимное фото.

Кроме того, зрителей стриминга ждут второй сезон сериала «Младшая сестра», криминальная драма «Роковая черта» и новая линейка корейских дорам.

Уже на сервисе:

«#аннапропала» (триллер, реж. Павел Соукуп)

Анна – популярный блогер и скандальная личность, которая публикует контент по несколько раз в день. Но однажды все ее аккаунты в социальных сетях замолкают. Когда 15-летняя школьница Нина находит в телефоне отца фотографию полуобнаженной Анны, она решает самостоятельно отыскать девушку. Это решение запускает череду пугающих и совсем невероятных событий, которые полностью изменят жизнь героини и ее семьи.

«Младшая сестра», 2-й сезон (комедия, реж. Айди Уокер)

Главная героиня из Новой Зеландии наконец-то обретает то самое «женское счастье», к которому активно подталкивали еврейские родственники. Отношения с Олли перестают быть тайной, парень все больше и больше погружается в мир ортодоксального иудаизма и во всех вопросах личной жизни советуется с раввином. А Лулу между тем успевает стать мамой и отдать ребенка на воспитание родному брату. Слишком много проблем навалилось на младшую сестру, и теперь ей надо будет разобраться в своих отношениях с парнем, религией, семьей и материнством.

С 13 декабря:

«Роковая черта» (криминальная драма, реж. Магнус Берггрен)

Датская журналистка Нора Санд работает иностранным корреспондентом в Великобритании. Однажды в ее руки попадает фотография двух девушек, которые плыли в 1985 году на пароме, следующем из Копенгагена в Лондон, но не сошли на берег – и об их судьбе ничего не известно. Дотошная и внимательная героиня начинает распутывать клубок загадок вокруг этой истории и выходит на след маньяка, который отбывает пожизненный срок. И по мере того, как фактов его вины становится всё больше, тем страшнее становится Норе – она кожей чувствует, что за ней следит другой убийца. Он явно боится разоблачения и пойдет на всё, чтобы заставить журналистку молчать.

Новая линейка онлайн-кинотеатра Amediateka – «Корейские сезоны»

Уже на сервисе:

«Чосонский психиатр», 1-2-й сезоны (детективная комедия, реж. Пак Вон-гук)

Сериал рассказывает о талантливом иглоукалывателе Ю Сепуне, который служит в королевском дворце и пользуется большим авторитетом у местной знати. Но в ходе правительственного заговора он вынужден бежать из столицы подальше от гнева короля и находит пристанище в живописной деревушке. Тут он знакомится с эксцентричным знахарем Гай Джиханом и помогает ему лечить людей. Причем в дело идет не сколько иголка, его главный медицинский инструмент, а способность Ю Сепуна разговорить своего пациента и помочь ему, словом, искренним участием.

«Работай позже, веселись сейчас», 1-2-й сезоны (драмеди, реж. Ким Джон-щик, Пак Су-вон)

Трое лучших подруг – тренер по йоге, блогер и сценарист – а еще и примкнувший к ним режиссер-неудачник переживают не самые лучшие времена в карьере и на личном фронте. Но стоит им собраться вечером вместе и поболтать по душам, как тут же мир вокруг меняется. И дело спорится, и глаза блестят, и любовные страсти разгораются с невероятной силой. Но долго ли они будут нарушать принципы известной поговорки «делу – время, потехе – час»? И в чем скрывается секрет «корейского счастья»?

«Выгодная афера» (криминальная драма, реж. Ли Су-хён)

Дорама рассказывает историю гениальной мошенницы Ли Роум, которая попадает в тюрьму на 10 лет за преступление, которое она не совершала, – ее обвиняют в убийстве родителей. Отмотав этот срок от звонка до звонка, она выходит на свободу без средств к существованию и с ужасной репутацией. И только случайная встреча с адвокатом Хан Муёном, который испытывает к ней сочувствие и готов поверить, что она не убийца, дает ей силы начать жизнь с чистого листа и зарабатывать на жизнь честным путем. Они объединяются в команду, которая выводит на чистую воду преступников разного калибра и спасает от тюрьмы невиновных.

«Меланхолия» (драма, реж. Ким Сан-хёп)

Преподавательница математики Джи Юнсу, которая работает в престижной корейской школе, заводит дружбу со своим учеником по имени Пак Сыню. Парень растет очень проблемным и проваливает экзамен за экзаменом, но благодаря настойчивости учительницы выправляет отметки и становится первым в классе. Конечно, подобное не нравится ни родителям школьников, ни преподавателям. Раздувается скандал, Джи Юнсу увольняется. Благодарный ученик решает отомстить за нее спустя много лет — и никто не знает, чем обернется его план.

«Тренер-психолог» (спортивная драма, реж. Сон Джон-хён)

Дже Гальгиль был когда-то звездой тхэквондо, но после несчастного случая вынужден оставить карьеру и стать психологом. Но не простым, а спортивным – благодаря тому, что он понимает все страхи, проблемы и комплексы своих клиентов, он пользуется большим успехом. Его главная задача – помочь людям избавиться от ставшего уже национальным девиза «Или первый, или никакой» и научить их жить в комфорте со своими способностями, возрастом, травмами и установками.

Фото: кадр из сериала «#аннапропала»