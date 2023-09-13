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Фестиваль «Амурская осень» в самом разгаре

Автор: БК

13 сентября 2023

Это единственный смотр в России, совмещающий театр и кино

21-й Российский фестиваль «Амурская осень» в самом разгаре.

В рамках программы конкурса полнометражных фильмов зрители увидели пять из десяти отобранных картин: ФУРГОН ЖЕЛАНИЙ Дмитрия Сергина, НОВОЕ ЧУДО Александры Стреляной, НА БЕРЕГУ Дениса Павленко, ЗОНУ ВСЕЛЕННОЙ Александра Садреддини и ПСИ АНТИНОМИЮ Георгия Смирнова.

Помимо этого, гости смотра продолжают наслаждаться конкурсом короткого метра и театральным конкурсом, ведь «Амурская осень» – это единственный фестиваль в России, совмещающий театр и кино. Среди уже продемонстрированных постановок – «Фрида» с Дарьей Мороз, «Варшавская мелодия» с Антоном Васильевым и Мариной Александровой, «Без свидетелей» с Александром Лойе и Оскаром Кучерой, «Розыгрыш» с Сергеем Селиным и Жанной Эппле, а также «Забыть Герострата».

На следующий день после церемонии открытия члены жюри, гости фестиваля и жители города возложили цветы к памятнику актера и режиссера Валерия Приемыхова, которому в этом году могло бы исполниться 80 лет – именно его имя и носит Гран-при смотра.

Также в Амурском областном краеведческом музее им. Г.С. Новикова-Даурского состоялось открытие трех выставок в рамках «Амурской осени» – это уже многолетняя традиция смотра.

Помимо десятков показов конкурсных и внеконкурсных программ гостей фестиваля также ждет творческий вечер актрисы Оксаны Сташенко «Все начинается с желания» и сборный концерт артистов-участников фестиваля – среди них заявлены Людмила Зайцева, Георгий Перадзе, Анастасия Денисова, Вадим Капустин и многие другие.

Торжественная церемония закрытия смотра пройдет 17 сентября. Она будет посвящена Году педагога и наставника.

Фото: пресс-служба фестиваля

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