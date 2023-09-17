Фестиваль «Амурская осень» объявил лауреатов

Обладателем Гран-При им. Валерия Приемыхова стал фильм «Агата и сыск. Выгодный риск»

Названы победители 21-го Российского фестиваля кино и театра «Амурская осень». Лауреатам вручили награды на торжественной церемонии закрытия форума, которая прошла в Амурской областной филармонии в Благовещенске.

Обладателем Гран-При им. Валерия Приемыхова стал фильм Владимира Койфмана АГАТА И СЫСК. ВЫГОДНЫЙ РИСК, гран-при в короткометражном конкурсе получила картина «Расскажи» Григория Сазанова, а лучшим проектом «Перспектива» в лаборатории незавершенных проектов стал ЗДЕСЬ НЕДАЛЕКО Тимура Чоплиани. Лучшим спектаклем был назван «Забыть Герострата» Екатерины Королевой.

Конкурс полнометражных фильмов

• Гран-При им. Валерия Приемыхова – АГАТА И СЫСК. ВЫГОДНЫЙ РИСК, реж. Владимир Койфман

• Приз «За лучшую режиссуру» – Александра Стреляная (НОВОЕ ЧУДО)

• Приз «За лучший сценарий» – Максим Шабалин (ВРЕМЕНА ГОДА, реж. Максим Шабалин)

• Приз «За лучшую мужскую роль» – Владимир Вдовиченков (ТУДА-ОБРАТНО, режиссер Олег Асадулин)

• Приз «За лучшую женскую роль» – Ирина Гринева (ВРЕМЕНА ГОДА, реж. Максим Шабалин)

• Диплом за многообещающий актерский дебют – Ананке Арейру (НОВОЕ ЧУДО, режиссер Александра Стреляная)

• Приз зрительских симпатий – ВРЕМЕНА ГОДА, режиссер Максим Шабалин

• Приз прессы «За умение раздвигать границы реальности» – ЗОНА ВСЕЛЕННОЙ, режиссер Александр Садреддини

Конкурс короткометражных фильмов

• Приз «За лучший фильм» – «Расскажи», реж. Григорий Сазанов

• Приз «За лучшую режиссуру» – Виктория Дегтева («Черное»)

• Приз «За лучшую мужскую роль» – Сергей Муравьев («Черное», реж. Виктория Дегтева)

• Приз «За лучшую женскую роль» – Елена Ворончихина («Уроки музыки», реж. Кристина Зыбенкова)

• Специальный диплом жюри «За чувственный минимализм» – оператор-постановщик Даниил Кононов («Лелера», реж. Николай Коваленко)

• Специальный диплом председателя жюри – «Уроки музыки», реж. Кристина Зыбенкова

• Диплом прессы «За гуманизм и человеческое отношение в самых экстремальных ситуациях» – «Дурачек», режиссер Влад Краснослободцев

Лаборатория незавершенных проектов

• Приз «Перспектива» – ЗДЕСЬ НЕДАЛЕКО, реж. Тимур Чоплиани

• Диплом «За философский взгляд на законы мироздания» – СЛЕДСТВИЕ И ПРИЧИНА, реж. Полина Фролова

Конкурс антрепризных спектаклей

• Лучший спектакль – «Забыть Герострата», реж. Екатерина Королева

• Лучшая режиссура – Сергей Сотников («Фрида», «Варшавская мелодия»)

• Лучшая мужская роль – Максим Метельников («Забыть Герострата», реж. Екатерина Королева)

• Лучшая женская роль – Дарья Мороз («Фрида», реж. Сергей Сотников) и Марина Александрова («Варшавская мелодия», реж. Сергей Сотников)

• Специальный приз жюри – «Научи меня любить», реж. Хорен Чхалян

• Приз зрительских симпатий – «Третий с краю», реж. Андрей Носков

• Специальный приз губернатора Амурской области – Александр Пашутин

• Приз администрации города Свободный «За вклад в комедию» – сценарист Аркадий Инин

• Приз организационного комитета – актриса Елена Борзова

• Приз от Министерства культуры Амурской области – НА БЕРЕГУ, режиссер Денис Павленко

• Приз исполнительной дирекции фестиваля «За преданность Амурскому зрителю» – Юрий Чернов

• Приз Президента – «За искренность и популяризацию семейных ценностей» – режиссер и актер Дмитрий Сергин (ФУРГОН ЖЕЛАНИЙ)

• Приз за лучший иностранный короткометражный фильм – «Зеркальное озеро», реж. Джан Шан Мэй

Фото: соцсети фестиваля