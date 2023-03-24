Стали известны лауреаты десятой премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Лучшими фильмами стали «Сердце Пармы», «Купе номер 6» и «Балабанов. Колокольня. Реквием»

В Москве прошла десятая церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). На премию, которая прошла в этом году в формате биеннале, претендовали 34 премьеры 2022 года и 18 релизов 2021-го — полнометражные картины, телевизионные и онлайн-сериалы, анимация. Церемонию провели Марина Зудина и Евгений Стычкин.

В жюри Премии АПКиТ, которая вручается с 2013 года, входят продюсеры кинокомпаний, состоящих в Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Выбор победителей основан на их коллегиальной экспертной оценке.

Номинанты и победители сезона-2021:

Лучший мини-сериал (1–4 серии):



«Отель «Феникс»

«Пропавшая»

«Топор. 1943»



Лучший сериал (5–24 серии):



Happy End

«Вертинский»

«Хрустальный»

Лучший сериал (более 24 серий):



«Анна-детективъ 2»

«Крепкие орешки»

«След»

Лучший комедийный сериал:



«Беспринципные» (2-й сезон)

«Вампиры средней полосы»

«Полярный» (2-й сезон)

Лучший анимационный сериал:



«Сказочный патруль» (3-й сезон)

«Три кота»

«Царевны»

Лучший полнометражный художественный фильм:



БАТЯ

КУПЕ НОМЕР 6

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА



Номинанты и победители сезона-2022:

Лучший мини-сериал на ТВ (1–4 серии):



«Без памяти»

«Диверсант. Идеальный штурм»

«Топор. 1944»

Лучший телесериал (5–24 серии):



«Елизавета»

«Цыпленок жареный»

«Шифр» (3-й сезон)

Лучший многосерийный телефильм (более 24 серий):



«Великолепная пятерка»

«Лихач» (2-й сезон)

«Невский. Охота на архитектора»

Лучший онлайн мини-сериал (1–5 серий):



«Бесит»

«Номинация»

«Пансион»

Лучший онлайн-сериал (6–12 серий):



«13 клиническая»

«Нулевой пациент»

«ЮЗЗЗ»

Лучший многосерийный онлайн-сериал (более 12 серий):



«Два холма»

«Русалки»

«Триггер» (2-й сезон)

Лучший комедийный сериал:



«Исправление и наказание»

«Конец света»

«Почка»

Лучший анимационный сериал:



«Зебра в клеточку»

«Отель «У овечек»

«Три кота»

Лучший документальный фильм:



БАЛАБАНОВ. КОЛОКОЛЬНЯ. РЕКВИЕМ

ПЕЛЕВИН

ПЕТР I: ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР

Лучший документальный сериал:



«#Секс. В поиске ответов»

«Империя: Петр I»

«Русские хакеры: Начало»

«Эльбрус. Точка невозврата»

Лучший полнометражный художественный фильм:



БЫВШИЕ. HAPPY END

МИРА

СЕРДЦЕ ПАРМЫ

Кроме того, во время церемонии было вручено несколько спецпризов. Наградой «За создание благоприятных условий в регионе» отмечен председатель кинокомисии Ярославской области, художественный руководитель кинокомпании «Ярсинема» Юрий Ваксман. «Событием 2021 года» был назван запуск онлайн-кинотеатра KION. Спецсприз за личный вклад в развитие индустрии кино и сериалов достался Константину Эрнсту. Награда за мужество съемочной группы, проявленное при создании фильма, ушла коллективу «Триикс медиа» во главе с Инессой Юрченко и Сергеем Щегловым. Специальная премия за достижение кинорекордов присуждена студии Yellow, Black and White.