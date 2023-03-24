top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Стали известны лауреаты десятой премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Стали известны лауреаты десятой премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

24 марта 2023

Лучшими фильмами стали «Сердце Пармы», «Купе номер 6» и «Балабанов. Колокольня. Реквием»

В Москве прошла десятая церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). На премию, которая прошла в этом году в формате биеннале, претендовали 34 премьеры 2022 года и 18 релизов 2021-го — полнометражные картины, телевизионные и онлайн-сериалы, анимация. Церемонию провели Марина Зудина и Евгений Стычкин.

В жюри Премии АПКиТ, которая вручается с 2013 года, входят продюсеры кинокомпаний, состоящих в Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Выбор победителей основан на их коллегиальной экспертной оценке.

Номинанты и победители сезона-2021:

Лучший мини-сериал (1–4 серии):

«Отель «Феникс»
«Пропавшая» 
«Топор. 1943»


Лучший сериал (5–24 серии):

Happy End
«Вертинский» 
«Хрустальный»

Лучший сериал (более 24 серий):

«Анна-детективъ 2»
«Крепкие орешки»
«След» 

Лучший комедийный сериал:

«Беспринципные» (2-й сезон) 
«Вампиры средней полосы»
«Полярный» (2-й сезон) 

Лучший анимационный сериал:

«Сказочный патруль» (3-й сезон) 
«Три кота»
«Царевны»

Лучший полнометражный художественный фильм:

БАТЯ 
КУПЕ НОМЕР 6
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА 


Номинанты и победители сезона-2022:

Лучший мини-сериал на ТВ (1–4 серии):

«Без памяти»
«Диверсант. Идеальный штурм»
«Топор. 1944»

Лучший телесериал (5–24 серии):

«Елизавета» 
«Цыпленок жареный» 
«Шифр» (3-й сезон) 

Лучший многосерийный телефильм (более 24 серий):

«Великолепная пятерка»
«Лихач» (2-й сезон) 
«Невский. Охота на архитектора»

Лучший онлайн мини-сериал (1–5 серий):

«Бесит»
«Номинация»
«Пансион»

Лучший онлайн-сериал (6–12 серий):

«13 клиническая»
«Нулевой пациент» 
«ЮЗЗЗ»

Лучший многосерийный онлайн-сериал (более 12 серий):

«Два холма»
«Русалки»
«Триггер» (2-й сезон) 

Лучший комедийный сериал:

«Исправление и наказание»
«Конец света»
«Почка»

Лучший анимационный сериал:

«Зебра в клеточку»
«Отель «У овечек» 
«Три кота»

Лучший документальный фильм:

БАЛАБАНОВ. КОЛОКОЛЬНЯ. РЕКВИЕМ
ПЕЛЕВИН 
ПЕТР I: ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР 

Лучший документальный сериал:

«#Секс. В поиске ответов»
«Империя: Петр I»
«Русские хакеры: Начало»
«Эльбрус. Точка невозврата»

Лучший полнометражный художественный фильм:

БЫВШИЕ. HAPPY END 
МИРА 
СЕРДЦЕ ПАРМЫ

Кроме того, во время церемонии было вручено несколько спецпризов. Наградой «За создание благоприятных условий в регионе» отмечен председатель кинокомисии Ярославской области, художественный руководитель кинокомпании «Ярсинема» Юрий Ваксман. «Событием 2021 года» был назван запуск онлайн-кинотеатра KION. Спецсприз за личный вклад в развитие индустрии кино и сериалов достался Константину Эрнсту. Награда за мужество съемочной группы, проявленное при создании фильма, ушла коллективу «Триикс медиа» во главе с Инессой Юрченко и Сергеем Щегловым. Специальная премия за достижение кинорекордов присуждена студии Yellow, Black and White.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Предпродажи уикенда: «Джон Уик 4» вышел на тропу рекордов
Подробнее
«Атмосфера кино» представила ближайшие релизы
Подробнее
Артемий Драгунский экранизирует «Денискины рассказы»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Джон Уик 4» уверенно лидирует
Подробнее
Официальная касса России: в прокате произошла очередная смена лидера
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 23–26 марта 2023 года
Подробнее
Объявлены лауреаты сценарного конкурса «Метод»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 марта
Подробнее
Фонд кино начинает прием заявок на поддержку модернизации кинозалов в 2023 году
Подробнее
Валерия Гай Германика станет режиссером сериала о княгине Ольге
Подробнее
«Национальная Медиа Группа» вышла из совместного предприятия с Viasat
Подробнее
«Три богатыря» станут мультсериалом
Подробнее
«Горький fest» объявил даты проведения и открыл прием заявок
Подробнее
Кинотеатры могут освободить от выплат авторам саундтреков
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «На солнце, вдоль рядов кукурузы» уверенно выигрывает лидерство
Подробнее
Крупнейшие западные студии сокращают затраты в 2023 году
Подробнее
Турецкий продакшн инвестирует в мультфильм Тимура Бекмамбетова про Ходжу Насреддина
Подробнее
Государство обяжет предупреждать об употреблении наркотиков в кино и книгах
Подробнее
Американские сценаристы хотят легализовать использование нейросетей
Подробнее
Состоялась премьера документального фильма о Тарковском
Подробнее