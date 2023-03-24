Стали известны лауреаты десятой премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Лучшими фильмами стали «Сердце Пармы», «Купе номер 6» и «Балабанов. Колокольня. Реквием»
В Москве прошла десятая церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). На премию, которая прошла в этом году в формате биеннале, претендовали 34 премьеры 2022 года и 18 релизов 2021-го — полнометражные картины, телевизионные и онлайн-сериалы, анимация. Церемонию провели Марина Зудина и Евгений Стычкин.
В жюри Премии АПКиТ, которая вручается с 2013 года, входят продюсеры кинокомпаний, состоящих в Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Выбор победителей основан на их коллегиальной экспертной оценке.
Номинанты и победители сезона-2021:
Лучший мини-сериал (1–4 серии):
«Отель «Феникс»
«Пропавшая»
«Топор. 1943»
Лучший сериал (5–24 серии):
Happy End
«Вертинский»
«Хрустальный»
Лучший сериал (более 24 серий):
«Анна-детективъ 2»
«Крепкие орешки»
«След»
Лучший комедийный сериал:
«Беспринципные» (2-й сезон)
«Вампиры средней полосы»
«Полярный» (2-й сезон)
Лучший анимационный сериал:
«Сказочный патруль» (3-й сезон)
«Три кота»
«Царевны»
Лучший полнометражный художественный фильм:
БАТЯ
КУПЕ НОМЕР 6
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА
Номинанты и победители сезона-2022:
Лучший мини-сериал на ТВ (1–4 серии):
«Без памяти»
«Диверсант. Идеальный штурм»
«Топор. 1944»
Лучший телесериал (5–24 серии):
«Елизавета»
«Цыпленок жареный»
«Шифр» (3-й сезон)
Лучший многосерийный телефильм (более 24 серий):
«Великолепная пятерка»
«Лихач» (2-й сезон)
«Невский. Охота на архитектора»
Лучший онлайн мини-сериал (1–5 серий):
«Бесит»
«Номинация»
«Пансион»
Лучший онлайн-сериал (6–12 серий):
«13 клиническая»
«Нулевой пациент»
«ЮЗЗЗ»
Лучший многосерийный онлайн-сериал (более 12 серий):
«Два холма»
«Русалки»
«Триггер» (2-й сезон)
Лучший комедийный сериал:
«Исправление и наказание»
«Конец света»
«Почка»
Лучший анимационный сериал:
«Зебра в клеточку»
«Отель «У овечек»
«Три кота»
Лучший документальный фильм:
БАЛАБАНОВ. КОЛОКОЛЬНЯ. РЕКВИЕМ
ПЕЛЕВИН
ПЕТР I: ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР
Лучший документальный сериал:
«#Секс. В поиске ответов»
«Империя: Петр I»
«Русские хакеры: Начало»
«Эльбрус. Точка невозврата»
Лучший полнометражный художественный фильм:
БЫВШИЕ. HAPPY END
МИРА
СЕРДЦЕ ПАРМЫ
Кроме того, во время церемонии было вручено несколько спецпризов. Наградой «За создание благоприятных условий в регионе» отмечен председатель кинокомисии Ярославской области, художественный руководитель кинокомпании «Ярсинема» Юрий Ваксман. «Событием 2021 года» был назван запуск онлайн-кинотеатра KION. Спецсприз за личный вклад в развитие индустрии кино и сериалов достался Константину Эрнсту. Награда за мужество съемочной группы, проявленное при создании фильма, ушла коллективу «Триикс медиа» во главе с Инессой Юрченко и Сергеем Щегловым. Специальная премия за достижение кинорекордов присуждена студии Yellow, Black and White.