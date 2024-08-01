АПКиТ и Департамент культуры Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в кинопарке «Москино»
Подписантами стали Сергей Сельянов и Алексей Фурсин
Продюсеры ведущих российских кинокомпаний, входящих в Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), посетили кинопарк «Москино».
В рамках деловой встречи в новом столичном кинокластере между АПКиТ и Департаментом культуры города Москвы было подписано соглашение, направленное на установление партнерских отношений и развитие эффективного взаимовыгодного сотрудничества, направленного на развитие кинематографии в Москве.
Подписантами стали председатель Правления АПКиТ Сергей Сельянов и руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.
В рамках совместной деятельности стороны обязуются проводить взаимные консультации по направлениям сотрудничества, организовывать встречи, совещания, круглые столы, конференции и форумы, направленные на развитие кинопроизводства в столице и многое другое.
Фото: АПКиТ