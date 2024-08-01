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АПКиТ и Департамент культуры Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в кинопарке «Москино»

Автор: Илья Кувшинов

1 августа 2024

Подписантами стали Сергей Сельянов и Алексей Фурсин

Продюсеры ведущих российских кинокомпаний, входящих в Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), посетили кинопарк «Москино». 

В рамках деловой встречи в новом столичном кинокластере между АПКиТ и Департаментом культуры города Москвы было подписано соглашение, направленное на установление партнерских отношений и развитие эффективного взаимовыгодного сотрудничества, направленного на развитие кинематографии в Москве. 

Подписантами стали председатель Правления АПКиТ Сергей Сельянов и руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин. 

В рамках совместной деятельности стороны обязуются проводить взаимные консультации по направлениям сотрудничества, организовывать встречи, совещания, круглые столы, конференции и форумы, направленные на развитие кинопроизводства в столице и многое другое.

Фото: АПКиТ

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