Премия АПКиТ открыла прием заявок на участие

Подать фильмы и сериалы можно до 31 декабря

Ассоциация продюсеров кино и телевидения начала прием заявок на участие в своей премии 2022 года. Кинокомпании, анимационные студии, телеканалы и видеосервисы до 31 декабря могут подать свои сериалы и фильмы, премьера которых состоялась в этом году. Обязательное условие для сериальных проектов — показ всех эпизодов в период с января по декабрь включительно.

Премия будет вручена в 11 категориях. При этом, согласно регламенту премии, премьеры видеосервисов и проекты, которые впервые вышли в телеэфире, не конкурируют между собой.

Список номинаций:

• «Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)»;

• «Лучший телесериал (5-24 серий)»;

• «Лучший многосерийный телефильм (более 24 серий)»;

• «Лучший онлайн мини-сериал (1-5 серий)»;

• «Лучший онлайн-сериал (6-12 серий)»;

• «Лучший многосерийный онлайн-сериал (более 12 серий)»;

• «Лучший комедийный сериал»;

• «Лучший анимационный сериал»;

• «Лучший документальный сериал»;

• «Лучший документальный фильм»;

• «Лучший полнометражный художественный фильм».

На X Премии АПКиТ будут объявлены лауреаты двух лет.