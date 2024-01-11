Премия АПКиТ подвела итоги десятилетней работы и объявила состав жюри

Вручение XI премии состоится в марте

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), которая в этом году вновь проведет свою профессиональную премию, вспомнила о достижениях за минувшие десять лет.

Впервые премия АПКиТ была проведена в 2013 году – за это время продюсеры вручили лучшим проектам и отдельным участникам кинопроизводственного процесса 186 комплектов наград и 24 специальных приза. Количество номинаций за десять лет, в свою очередь, увеличилось с 11 до 25.

«При учреждении нашего профессионального Приза мы ставили перед собой задачу выработать совместными усилиями объективные, прозрачные и понятные критерии, по которым будет производиться продюсерская оценка успешности проектов. И мы отлично с ней справляемся. Ежегодно, идя в ногу со временем и смотря на тренды киноиндустрии, мы совершенствуем нашу награду, что сделало ее многоуважаемой и ожидаемой в отрасли», – отметил председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов.

Ассоциация также назвала членов жюри грядущей XI премии, которая состоится в марте: в его состав вошли 45 продюсеров, среди которых – Сергей Сельянов, Тина Канделаки, Александр Акопов, Вадим Верещагин, Гавриил Гордеев, Эдуард Илоян и многие другие ведущие представители киноиндустрии.