top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Премия АПКиТ подвела итоги десятилетней работы и объявила состав жюри

Премия АПКиТ подвела итоги десятилетней работы и объявила состав жюри

Автор: БК

11 января 2024

Вручение XI премии состоится в марте

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), которая в этом году вновь проведет свою профессиональную премию, вспомнила о достижениях за минувшие десять лет.

Впервые премия АПКиТ была проведена в 2013 году – за это время продюсеры вручили лучшим проектам и отдельным участникам кинопроизводственного процесса 186 комплектов наград и 24 специальных приза. Количество номинаций за десять лет, в свою очередь, увеличилось с 11 до 25.

«При учреждении нашего профессионального Приза мы ставили перед собой задачу выработать совместными усилиями объективные, прозрачные и понятные критерии, по которым будет производиться продюсерская оценка успешности проектов. И мы отлично с ней справляемся. Ежегодно, идя в ногу со временем и смотря на тренды киноиндустрии, мы совершенствуем нашу награду, что сделало ее многоуважаемой и ожидаемой в отрасли», – отметил председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов. 

Ассоциация также назвала членов жюри грядущей XI премии, которая состоится в марте: в его состав вошли 45 продюсеров, среди которых – Сергей Сельянов, Тина Канделаки, Александр Акопов, Вадим Верещагин, Гавриил Гордеев, Эдуард Илоян и многие другие ведущие представители киноиндустрии.

Полный список жюри XI премии АПКиТ
• Сергей Сельянов
• Александр Акопов
• Армен Ананикян
• Тимур Асадов
• Рауф Атамалибеков
• Оксана Барковская
• Андрей Бегунов
• Виктор Будилов
• Николай Васильков
• Вадим Верещагин
• Иван Голомовзюк
• Гавриил Гордеев
• Мария Гречишникова
• Теймур Джафаров
• Елизавета Елистратова
• Роман Елистратов
• Юлия Иванова
• Эдуард Илоян
• Тина Канделаки
• Николай Картозия
• Илья Кривицкий
• Сергей Мелькумов
• Родион Павлючик
• Дмитрий Рудовский
• Альберт Рябышев
• Иван Самохвалов
• Юрий Сапронов
• Андрей Семенов
• Ирина Смирнова-Бейнарович
• Вадим Соколовский
• Юлия Сумачева
• Дмитрий Табарчук
• Сергей Титинков
• Андрей Терешок
• Игорь Толстунов
• Игорь Угольников
• Владимир Утин
• Игорь Фатюшин
• Дмитрий Фикс
• Максим Филатов
• Ольга Филипук
• Анастасия Шипулина
• Эжен Щедрин
• Инесса Юрченко
• Нелли Яралова

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
«Холоп 2» заработал два миллиарда в российском прокате
Подробнее
«Бременские музыканты» заработали два миллиарда в российском прокате
Подробнее
Ведущий «Золотого глобуса» ответил на критику в свой адрес
Подробнее
ЕАИС подвела итоги кинопроката за период с 1 по 8 января 2024 года
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Подробнее
«Суперпозиция» с Павлом Табаковым получила награду на фестивале Hollywood Series в США
Подробнее
Касса России: «Холоп 2» возглавил прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 11–14 января 2024 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Турбозавры. Год Дракона» уступают «Зимним приключениям»
Подробнее
Официальная касса России: лидером первого уикенда в 2024 году стал «Холоп 2»
Подробнее
Рейтинг трансляции «Золотого глобуса» вырос на 50%
Подробнее
Уэс Андерсон приступит к съемкам нового фильма этой весной
Подробнее
IMAX отчиталась о доходах за 2023 год
Подробнее
«Союзмультфильм» обратился в СК России из-за международных прав на «Чебурашку»
Подробнее
Том Круз заключил стратегическое соглашение с Warner Bros.
Подробнее