Премия АПКиТ подвела итоги десятилетней работы и объявила состав жюри
Вручение XI премии состоится в марте
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), которая в этом году вновь проведет свою профессиональную премию, вспомнила о достижениях за минувшие десять лет.
Впервые премия АПКиТ была проведена в 2013 году – за это время продюсеры вручили лучшим проектам и отдельным участникам кинопроизводственного процесса 186 комплектов наград и 24 специальных приза. Количество номинаций за десять лет, в свою очередь, увеличилось с 11 до 25.
«При учреждении нашего профессионального Приза мы ставили перед собой задачу выработать совместными усилиями объективные, прозрачные и понятные критерии, по которым будет производиться продюсерская оценка успешности проектов. И мы отлично с ней справляемся. Ежегодно, идя в ногу со временем и смотря на тренды киноиндустрии, мы совершенствуем нашу награду, что сделало ее многоуважаемой и ожидаемой в отрасли», – отметил председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов.
Ассоциация также назвала членов жюри грядущей XI премии, которая состоится в марте: в его состав вошли 45 продюсеров, среди которых – Сергей Сельянов, Тина Канделаки, Александр Акопов, Вадим Верещагин, Гавриил Гордеев, Эдуард Илоян и многие другие ведущие представители киноиндустрии.
Полный список жюри XI премии АПКиТ
• Сергей Сельянов
• Александр Акопов
• Армен Ананикян
• Тимур Асадов
• Рауф Атамалибеков
• Оксана Барковская
• Андрей Бегунов
• Виктор Будилов
• Николай Васильков
• Вадим Верещагин
• Иван Голомовзюк
• Гавриил Гордеев
• Мария Гречишникова
• Теймур Джафаров
• Елизавета Елистратова
• Роман Елистратов
• Юлия Иванова
• Эдуард Илоян
• Тина Канделаки
• Николай Картозия
• Илья Кривицкий
• Сергей Мелькумов
• Родион Павлючик
• Дмитрий Рудовский
• Альберт Рябышев
• Иван Самохвалов
• Юрий Сапронов
• Андрей Семенов
• Ирина Смирнова-Бейнарович
• Вадим Соколовский
• Юлия Сумачева
• Дмитрий Табарчук
• Сергей Титинков
• Андрей Терешок
• Игорь Толстунов
• Игорь Угольников
• Владимир Утин
• Игорь Фатюшин
• Дмитрий Фикс
• Максим Филатов
• Ольга Филипук
• Анастасия Шипулина
• Эжен Щедрин
• Инесса Юрченко
• Нелли Яралова