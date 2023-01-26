АПКиТ объявит лауреатов своей премии 24 марта

Церемония награждения победителей пройдет в Центре международной торговли Москвы

24 марта Ассоциация продюсеров кино и телевидения назовет лучшие фильмы и сериалы 2021 и 2022 годов. Награждение лауреатов состоится в Центре международной торговли Москвы.

Ранее X премия АПКиТ объявила лонг-лист проектов за 2021 и 2022 годы. В число потенциальных победителей за 2022 год включен 201 проект, за 2021-й – 140 проектов. Лидерами по числу возможных наград по итогам минувшего года стали онлайн-кинотеатр Premier (23) и телеканал НТВ (16), по итогам 2021-го – НТВ (18), «Кинопоиск» (9) и Kion (9). Победителей определит жюри, в состав которого входят продюсеры ведущих российских кинокомпаний в составе АПКиТ.

Полный список доступен на сайте премии.