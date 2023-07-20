Компания Apple тестирует «Apple GPT»

Она попытается угнаться за Microsoft OpenAI

Корпорация Apple работает над собственными инструментами искусственного интеллекта (ИИ), которые могут конкурировать с продуктами OpenAI. Об этом сообщает Bloomberg.

По сведениям агентства, компания разработала структуру для создания больших языковых моделей под названием Ajax. На ее основе группа инженеров в качестве эксперимента запустила внутренний чат-бот — Apple GPT.

Известно, что он используется для создания прототипов продукции. Apple GPT будто бы способен обобщать текстовую информацию и отвечать на вопросы, он имеет формат веб-приложения с упрощенным дизайном. По данным СМИ, у корпорации пока нет планов сделать чат-бот публичным.

Хотя компания еще не имеет конкретного плана по реализации ИИ в устройствах, потребители продукции Apple уверены, что компания в следующем году сделает важное объявление, связанное с ИИ. Однако они также говорят, что единого решения от главы компании по машинному обучению ИИ Джона Джанандреа и главного руководителя Apple по программному обеспечению Крэйга Федериги они не услышали.

В среду, после того, как Bloomberg сообщил об усилиях компании Apple в сфере разработки искусственного интеллекта, акции Apple подорожали на 2,3% до рекордного уровня в $198,23.

Источники полагают, что Apple стремится не упустить тренд на внедрение искусственного интеллекта, поэтому это направление стало для Apple одним из наиболее приоритетных. Возможно, Apple будет использовать ИИ для написания программ, его можно будет встроить в сервис Xcode, проверяющий готовый код и предлагающий свои варианты. AppleGPT сможет частично заменить программистов.

Фото: publicdomainpictures.net