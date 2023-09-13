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Сергей Ильевский запускает независимую компанию Artmainstream

Автор: Илья Кувшинов

13 сентября 2023

Компания планирует привлечь внимание масс к арт-новинкам зарубежных студий

На рынке отечественной кинодистрибуции появился новый игрок – продюсер Сергей Ильевский запускает независимую компанию Artmainstream.

Сообщается, что компания надеется привлечь внимание широкой аудитории к арт-новинкам зарубежных киностудий и дополнит уже существующее творческое объединение Arthouse.

Первым релизом Artmainstream станет китайская лента ИСЧЕЗНУВШАЯ В ЗВЕЗДАХ (12 октября). Компании принадлежат права на прокат фильма в России, а дистрибьютором картины выступит «Наше кино».

«Это проект, через который мы рассчитываем наладить какую-то схему взаимодействия и монетизации кинотеатрального релиза китайского контента, – заявил Ильевский на мероприятии Восточного экономического форума. – Мы хотим нащупать дальнейшие реперные точки и делать из этого большое кино, которое может оказаться в 1500+ кинотеатрах».

В будущем Arthouse и Artmainstream планирует выступать как и в качестве дистрибьютора, так и в качестве продюсерского центра и медиа о кино.

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