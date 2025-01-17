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Американское общество кинооператоров объявило номинантов на свою премию

Автор: Илья Кувшинов

17 января 2025

Мероприятие состоится 23 февраля

Американское общество кинооператоров (ASC) назвало номинантов на свою премию за 2024 год. 

Претендентами на награду за лучшую операторскую работу в полнометражном фильме стали Джарин Блашке (НОСФЕРАТУ), Элис Брукс (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА), Лол Кроули (БРУТАЛИСТ), Стефан Фонтен (КОНКЛАВ), Грег Фрейзер (ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ), Эдвард Лэкмен (МАРИЯ) и Фидон Папамайкл (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ).

Полный список номинантов доступен на официальном сайте ASC.

Победители будут объявлены во время 39-й ежегодной церемонии вручения премии ASC Awards 23 февраля в Беверли-Хиллз.

Фото: кадр со съемок фильма ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ

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