Американское общество кинооператоров объявило номинантов на свою премию

Мероприятие состоится 23 февраля

Американское общество кинооператоров (ASC) назвало номинантов на свою премию за 2024 год.

Претендентами на награду за лучшую операторскую работу в полнометражном фильме стали Джарин Блашке (НОСФЕРАТУ), Элис Брукс (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА), Лол Кроули (БРУТАЛИСТ), Стефан Фонтен (КОНКЛАВ), Грег Фрейзер (ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ), Эдвард Лэкмен (МАРИЯ) и Фидон Папамайкл (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ).

Полный список номинантов доступен на официальном сайте ASC.

Победители будут объявлены во время 39-й ежегодной церемонии вручения премии ASC Awards 23 февраля в Беверли-Хиллз.

Фото: кадр со съемок фильма ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ