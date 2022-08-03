Ассоциация владельцев кинотеатров направила обращение к президенту РФ Владимиру Путину

Организация просит дать поручения по разработке и реализации поддержки киноплощадок

Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручение по разработке и реализации мер поддержки российских кинотеатров. Соответствующее письмо, подписанное Алексеем Воронковым, опубликовано на сайте АВК.

Как указано в письме, замещение зарубежных фильмов недружественных стран другими релизами — советской классикой, повторным прокатом российских фильмов, фильмами индийского и корейского производства, а также проектами российских видеосервисов и т.д. — смогло обеспечить лишь 5% кассовых сборов и проданных билетов в кинотеатрах. Сейчас закрыты почти 200 кинотеатров и приостановлена деятельность трети всех коммерческих кинозалов России, подчернул Воронков.

Как отметил глава АВК, в ответных письмах от Департамента кинематографии Минкультуры содержались лишь межотраслевые меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, неэффективные в сфере кинопоказа.

Также Воронков заявил, что программа «Пушкинская карта» не является основным «спасательным кругом» для кинотеатров, указал на неспособность российских кинопроизводителей в краткосрочной перспективе предложить зрителям новые большие фильмы, а также на невозможность удержать на плаву отрасль за счет отсрочки по уплате страховых взносов на 6 месяцев и льготных ставок кредитования, при отсутствии самой возможности кредитования.

В марте 2022 года ряд крупных зарубежных правообладателей объявили о прекращении проката своих фильмов на территории России.