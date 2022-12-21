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«Аватар: Путь воды» показал лучший старт среди зарубежных фильмов в СНГ в 2022 году

Автор: БК

21 декабря 2022

Релиз заработал в шесть раз больше первого фильма

По данным Comscore, фильм АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ заработал 165,567 млн рублей в премьерный уикенд в СНГ, что является лучшим стартом для зарубежных картин в 2022 году. Блокбастер также сумел заработать в шесть раз больше, чем первый АВАТАР в 2009 году.

Для сравнения, проект киновселенной Marvel ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ в стартовый уикенд в СНГ собрал на 43% меньше — 94,068 млн рублей, а кинокомикс ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ заработал в два раза меньше — 82,281 млн рублей. По итогам премьерного уикенда 73,094 млн собрала ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ; проект ЧЕРНЫЙ АДАМ пополнил свой счет на 57,244 млн рублей. 

В марте 2022 года компании Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount объявили о приостановке проката своих фильмов в России. В настоящий момент дистрибуцией релизов мейджора в Казахстане и ряде других постсоветских стран занимается казахстанская компания «Меломан».

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