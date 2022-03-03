Ассоциация владельцев кинотеатров России попросила помощи у властей

Организация предупреждает о рисках «ликвидации всей отрасли»

Ассоциация владельцев кинотеатров выпустила заявление, в котором обращает внимание на риски «ликвидации всей отрасли», а также просит помощи у российских властей.

«К сожалению, количество и качество российских кинофильмов, выходящих в публичный прокат, не позволяет закрыть полную потребность кинотеатров в контенте. К тому же, выпуск некоторых российских фильмов по неизвестным нам причинам перенесен с ближайших дат или вовсе отменен, несмотря на то, что эти фильмы получили государственную поддержку на производство», — отмечается в заявлении.

На данный момент поставка кинооборудования и всех комплектующих остановлена. Кроме того, запасы техники в компаниях-поставщиках могут иссякнуть до середины 2022 года, заявляют представители кинобизнеса, а российских аналогов сейчас не существует.

Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением о выделении прямой субсидии в объеме и по методике 2020 года. «По нашему мнению, министерство культуры Российской Федерации и Фонд кино обязаны в кратчайшие сроки разработать и начать реализацию программы поддержки проката отечественного кино в кинотеатрах страны», — говорится в заявлении.

По данным БК, в 2019 году доля отечественного кино в кинотеатральном прокате составила 23,1%, в 2020-м она была на уровне 47,9%, в 2021-м – 27,2%, а в 2022 году прогнозировался на уровне 21%.