Программа «Автор» откроет новую волну заявок в августе

С этого года возможна подача, как игровых, так и анимационных сценариев

Уже в августе стартуют два новых отбора на участие в социальной отраслевой программе поддержки сценаристов «Автор».

Специальный тематический отбор, посвященный подвигу, героизму, самопожертвованию и отваге, а также истории новых территорий России, стартует 5 августа и продлится до 5 сентября.

Основной отбор, в свою очередь, начнется 9 августа и продлится 9 сентября

Отмечается, что с этого года возможна подача, как игровых, так и анимационных сценариев. Напомним, что подать заявку можно только через специальный электронный сервис.

Также стало известно, что с 2024 года программа в полном объеме передана автономной некоммерческой организации развития и популяризации кинематографа и социального института авторства «Автор».