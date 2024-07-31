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Фонд кино запускает новые программы поддержки выпускников вузов

Автор: Илья Кувшинов

31 июля 2024

Об этом стало известно в рамках рабочей встречи по программе «Автор»

31 июля в рамках рабочей встречи, посвященной работе программы поддержки сценаристов «Автор», стало известно, что Фонд кино запустит новые программы выпускников вузов.

Программа «Плюс один» позволит любому выпускнику, получившему в 2024 году диплом с отличием о высшем образовании ВГИК или СПбГИКиТ, продолжить образование в сфере кинематографии в любой точке России. Прием заявок продлится с 12 августа 2024 года по 11 августа 2025 года. Стипендиатам гарантируют свободу выбора профильной профессии – в числе специальностей: киноведение, драматургия, продюсерство, графика, режиссура, кинооператорство, звукорежиссура и актерское искусство.

Вторая программа получила название «Путь в кино» – она предназначена для переквалификации выпускников, закончивших в 2024 году любиые российские ВУЗы с отличием и желающих работать в кино. Стать ее участниками смогут студенты, чье образование релевантно для переквалификации (например, обладатели литературного образования смогут стать сценаристами). Срок приема заявок продлится с 19 августа 2024 года по 18 августа 2025 года. Помимо восьми профессий программы «Плюс один» здесь также будут доступны следующие специальности – художник по костюмам, художник по свету и художник-декоратор.

В случае поступления в новое учебное заведение, его учеба будет полностью оплачена.  Для этого было создано новое юридическое лицо АНО «Автор», его генеральным директором стала Алеся Волкова.

Более подробная информация о программах будет позднее опубликована на сайте Фонда кино и программы «Автор».

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