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Режиссер «Переходного возраста» может поставить экранизацию «Алхимика» Паоло Коэльо

Автор: Илья Кувшинов

11 апреля 2025

Съемки картины предварительно запланированы на 2026 год

Не исключено, что Филип Барантини нашел себе новый проект – по сообщению Variety, британский режиссер ведет переговоры насчет постановки экранизации романа Паоло Коэльо АЛХИМИК для Legendary Pictures.

Исходное произведение было издано в 1988 году и с тех пор стало мировым бестселлером, переведенным на более чем 80 языков. В центре повествования – молодой пастух Сантьяго, который отправляется в путешествие в поисках сокровищ.

Над адаптацией романа работает Джек Торн, выступивший одним из соавторов «Переходного возраста». Съемки картины предварительно запланированы на 2026 год.

В данный момент Барантини работает с Netflix над третьей частью ЭНОЛЫ ХОЛМС.

Фото: обложка книги «Алхимик»

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