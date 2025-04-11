Режиссер «Переходного возраста» может поставить экранизацию «Алхимика» Паоло Коэльо
Автор: Илья Кувшинов
11 апреля 2025
Съемки картины предварительно запланированы на 2026 год
Не исключено, что Филип Барантини нашел себе новый проект – по сообщению Variety, британский режиссер ведет переговоры насчет постановки экранизации романа Паоло Коэльо АЛХИМИК для Legendary Pictures.
Исходное произведение было издано в 1988 году и с тех пор стало мировым бестселлером, переведенным на более чем 80 языков. В центре повествования – молодой пастух Сантьяго, который отправляется в путешествие в поисках сокровищ.
Над адаптацией романа работает Джек Торн, выступивший одним из соавторов «Переходного возраста». Съемки картины предварительно запланированы на 2026 год.
В данный момент Барантини работает с Netflix над третьей частью ЭНОЛЫ ХОЛМС.
Фото: обложка книги «Алхимик»
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