«Батя 2. Дед» заработал миллиард рублей в российском прокате
Автор: БК
13 апреля 2025
Покорение знакового рубежа случилось на 11-й день проката ленты
Согласно данным ЕАИС на 16:00 (мск) 13 апреля, кассовые сборы ленты БАТЯ 2. ДЕД превысили 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.
Покорение знакового рубежа случилось на 11-й день проката ленты.
Комедия Ильи Учителя стала 35-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и шестой – за 2025 год. Ранее этот порог перешагнули ленты ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, ФИНИСТ: ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ЕЛКИ 11, ДОМОВЕНОК КУЗЯ и ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА.
БАТЯ 2. ДЕД вышел в прокат 3 апреля.
Фото: кадр из фильма БАТЯ 2. ДЕД
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