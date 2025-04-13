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«Батя 2. Дед» заработал миллиард рублей в российском прокате

Автор: БК

13 апреля 2025

Покорение знакового рубежа случилось на 11-й день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 16:00 (мск) 13 апреля, кассовые сборы ленты БАТЯ 2. ДЕД превысили 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Покорение знакового рубежа случилось на 11-й день проката ленты.

Комедия Ильи Учителя стала 35-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и шестой – за 2025 год. Ранее этот порог перешагнули ленты ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, ФИНИСТ: ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ЕЛКИ 11, ДОМОВЕНОК КУЗЯ и ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА.

БАТЯ 2. ДЕД вышел в прокат 3 апреля.

Фото: кадр из фильма БАТЯ 2. ДЕД

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