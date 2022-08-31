Российские кинокомпании презентуют более 160 проектов на рынке Broadcast Worldwide 2022

Мероприятие проходит с 31 августа по 2 сентября

34 российских производителя фильмов, сериалов и анимации впервые представят свои проекты под единым брендом Russian Content Worldwide на южнокорейском рынке контента Broadcast Worldwide 2022 (BCWW). Рынок проходит в Сеуле с 31 августа по 2 сентября в гибридном формате. В мероприятии участвуют закупщики контента из Южной Кореи, Китая, Вьетнама, Японии, Филиппин, Тайваня, Сингапура и ряда европейских стран. В числе новых проектов – приключенческий фильм ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ о поисках Библиотеки Ивана Грозного; продолжение нашумевшего сериала «Контейнер» о суррогатном материнстве; мелодрама ВЕЛГА и многие другие.

Российские компании участвуют в онлайн-формате. Зонтичный стенд индустрии Russian Content Worldwide на данном рынке организован Роскино.

Свои проекты представят: «Централ Партнершип», онлайн-кинотеатр Start, All Media (a Start company), «Арт Пикчерс Дистрибьюшн», «Марс Медиа Энтертейнмент», «Совтелеэкспорт», онлайн-кинотеатр Kion, Russian Word Vision, «Один-Медиа», «СТВ», «Союзмультфильм», «Цифровое Телевидение», 1-2-3 Production, ГК «Планета Информ», ГК «Рики», «Место силы», Продюсерская компания «Среда», «Русское», «Красный квадрат», Red Carpet Studio, анимационная студия «Платошка», «Кинолэнд», «Прад-медиа», телекомпания «Пятница», Пятый канал, НТВ, онлайн-кинотеатр IV, компания «Игмар», кинокомпания «Ирида», «Медиа Парк Продакшн», «Параллакс Пикчерз», киностудии «Остров», «Автор», «Пиманов и Партнеры».