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Сегодня стартует фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival

Автор: БК

7 июня 2023

Фильмом открытия стала картина «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный»

Cегодня начинает работу XIV Beat Film Festival. В этом году он проходит с 7 по 18 июня 2023 года на московских площадках и онлайн, на «Кинопоиске».

В международную программу Beat Film Festival вошло 15 фильмов из Великобритании, Франции, Швейцарии, Германии, Швеции и США, в том числе картины об Альфреде Хичкоке, детройтском техно и художнике, создавшем графику для Apple Watch. Кроме того, на фестивале будут представлены лучшие фильмы Beat Film Festival прошлых лет. 

Фильмом открытия стала работа Геро фон Бёма ХЕЛЬМУТ НЬЮТОН: ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ И ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. Картину представит Ольга Свиблова, директор Мультимедиа Арт Музея.

В рамках фестиваля также пройдет Национальный конкурс, в который вошли восемь фильмов, отобранные из более чем 250 заявок. Премьерные показы и обсуждения фильмов Национальной программы пройдут в кинотеатре «ГЭС-2 Кино» и в Фестивальном центре Beat Film Festival, который откроется в пространстве «Поле». Также показы пройдут на площадках «Зотов», «Иллюзион» и «Октябрь».

Узнать полную программу Beat Film Festival и расписание, а также купить билеты на показы можно на сайте мероприятия.

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