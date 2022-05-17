Beat Film Festival объявил даты проведения и программу

Смотр пройдет с 19 июня по 3 июля

XIII фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival состоится с 19 июня по 3 июля. Об этом сообщили организаторы смотра. Фестиваль пройдет сразу в двух форматах: офлайн в кинотеатрах и на других площадках Москвы, и онлайн, на Кинопоиске.

Программа Beat Film Festival 2022 включает в себя международные фестивальные премьеры, фильмы Национального конкурса, снятых молодыми российскими режиссерами, и хитов Beat Film Festival прошлых лет. Откроет смотр картина ДЖЕЙН ГЛАЗАМИ ШАРЛОТТЫ — интимный портрет актрисы Джейн Биркин, снятый ее дочерью Шарлоттой Генсбур.

В международную программу войдут фильмы о людях и отношениях между ними, о горизонтальных связях и исследованиях истории кино, музыки и моды: картина об изобретательнице мини-юбки Мэри Куант (МЭРИ КУАНТ: МИНИ-РЕВОЛЮЦИЯ), о самом загадочном режиссере XX века Стэнли Кубрике (КУБРИК О КУБРИКЕ), о героях культового фильма Ларри Кларка ДЕТКИ (МЫ БЫЛИ «ДЕТКАМИ»), о музыкантах Чарли XCX (ЧАРЛИ XCX: ВМЕСТЕ В ОДИНОЧЕСТВЕ) и XXXTentacion (ПОСМОТРИ НА МЕНЯ: XXXTENTACION), о киноландшафте современности ИСТОРИЯ КИНО: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, о героях независимой американской рок-сцены, проложивших дорогу гранжу и повлиявших на множество музыкантов, от Nirvana до Sonic Youth, расскажет фильм ФРИКИ НА СЦЕНЕ: ИСТОРИЯ DINOSAUR JR. и других героях. Картина ИТАЛО-ДИСКО: БЛЕСТЯЩИЙ ЗВУК 80-Х расскажет о синтезаторной музыке из Италии, а совсем другую Италию покажет АТЛАНТИДА — поэтическая драма о молодости на фоне венецианских пейзажей.

В программу Best of Beat войдут зрительские хиты прошлых лет. Среди них ленты об андеграундной ночной жизни Берлина 1980-х (B-MOVIE: ШУМ И ЯРОСТЬ В ЗАПАДНОМ БЕРЛИНЕ), подпольных вечеринках в современном Иране (РЕЙВ В ИРАНЕ), фильмы о художнике Жане-Мишеле Баския (БАСКИЯ: ВЗРЫВ РЕАЛЬНОСТИ), певице Пи Джей Харви (PJ HARVEY: A DOG CALLED MONEY), эксцентричном берлинском музыканте Чилли Гонзалесе (ЗАТКНИСЬ И ИГРАЙ НА РОЯЛЕ), девичьей скейт-тусовке Нью-Йорка 2010-х (SKATE KITCHEN) и другие.

Beat Film Festival 2022 пройдет в ряде городских кинотеатров и на других площадках Москвы: «Каро Октябрь», «Художественный», «Иллюзион», Центр документального кино, «Музеон», «Пионер», Дом культуры «ГЭС-2» и Мультимедиа Арт Музей. Также для поддержки зрителей и сообщества, сформировавшегося вокруг фестиваля. команда Beat откроет Фестивальный центр — место объединения коммьюнити, которое будет расположено в культурном центре «Поле». В нем будут проходить регулярные и благотворительные кинопоказы, маркеты и образовательная программа Beat Film Festival.