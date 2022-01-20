Объявлены номинанты премии «Белый слон» по итогам 2021 года

Победители станут известны 6 февраля

Национальная премия кинокритики и кинопрессы «Белый слон» объявила номинантов на премию по итогам 2021 года. Церемония вручения наград состоится 6 февраля в гибридном формате.

Лучший фильм:

• КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ (реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов)

• МЕДЕЯ (реж. Александр Зельдович)

• НУУЧА (реж. Владимир Мункуев)

• РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ (реж. Кира Коваленко)

Лучшая мужская роль:

• Мераб Нинидзе – ДЕЛО

• Филипп Янковский – ИВАН ДЕНИСОВИЧ

• Юра Борисов – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ

• Юра Борисов – КУПЕ НОМЕР 6

Лучшая женская роль:

• Ксения Раппопорт – МАМА, Я ДОМА

• Милана Агузарова – РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ

• Тинатин Далакишвили – МЕДЕЯ

Лучшая мужская роль второго плана:

• Павел Деревянко – ПОДЕЛЬНИКИ

• Никита Кукушкин – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ

• Тимофей Трибунцев – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ

Лучшая женская роль второго плана:

• Наталья Кудряшова – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ

• Юлия Ауг – МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ

• Юлия Ауг – ОБЩАГА

Лучшая работа режиссера:

• Алексей Федорченко – ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ»

• Кира Коваленко – РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ

• Наташа Меркулова, Алексей Чупов – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ

Лучший сценарий:

• Алексей Федорченко, Лидия Канашова – ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ»

• Кира Коваленко, Антон Яруш (при участии Любови Мульменко) – РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ

• Мария Изюмова – МАМА, Я ДОМА

• Наташа Меркулова, Алексей Чупов (при участии Марта Таниэля) – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ

Лучшая операторская работа:

• Александр Ильховский – МЕДЕЯ

• Владислав Опельянц – ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ

• Март Таниэль – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ

• Олег Муту – ПАРКЕТ

Лучшая работа художника:

• Алексей Максимов – ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ»

• Влад Огай – ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ

• Нина Васенина, Сергей Февралев – СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР

• Сергей Февралев – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ

Лучшая музыка к фильму:

• Алексей Ретинский – МЕДЕЯ

• Андрей Карасев – ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ»

• Земфира Рамазанова – СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР

Лучший звук:

• Антон Балабан – МЕДЕЯ

• Борис Войт – ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ

• Матис Рей, Андрей Бельчиков – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ

Лучшая дебют:

• ДУНАЙ (реж. Любовь Мульменко)

• ОБХОДНЫЕ ПУТИ (реж. Екатерина Селенкина)

• ОБЩАГА (реж. Роман Васьянов)

• ПОДЕЛЬНИКИ (реж. Евгений Григорьев)

Лучший документальный фильм:

• F@CK THIS JOB! (реж. Вера Кричевская)

• ГОРБАЧЕВ. РАЙ (реж. Виталий Манский)

• ЛЕГЕНДА О ЗИГФРИДЕ (реж. Светлана Стрельникова)

• МАЛЬЧИК (реж. Виталий Акимов)

• РАСТОРГУЕВ (реж. Евгения Останина)

Лучший мультфильм

• 10 000 БЕЗОБРАЗНЫХ ПЯТЕН (реж. Дмитрий Геллер)

• ЖИЗНЬ-ПАСКУДА (реж. Варвара Яковлева)

• ЗА ЗАБОРОМ (реж. Мария Коган-Лернер)

• У ВСЕХ МУЖЧИН ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТУФЛИ (реж. Анастасия Лисовец)

Лучший сериал:

• «Вампиры средней полосы» (Start)

• «Вне себя» (ТНТ)

• «Пингвины моей мамы» (Kion)

• «Топи» (Кинопоиск)

• «Хрустальный» (Kion)

• «Чиновница» (Kion)