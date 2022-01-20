top banner

Объявлены номинанты премии «Белый слон» по итогам 2021 года

Автор: Виолетта Палий

20 января 2022

Победители станут известны 6 февраля

Национальная премия кинокритики и кинопрессы «Белый слон» объявила номинантов на премию по итогам 2021 года. Церемония вручения наград состоится 6 февраля в гибридном формате. 

Лучший фильм:
КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ (реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов)
МЕДЕЯ (реж. Александр Зельдович)
НУУЧА (реж. Владимир Мункуев)
• РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ (реж. Кира Коваленко)

Лучшая мужская роль:
• Мераб Нинидзе – ДЕЛО
• Филипп Янковский – ИВАН ДЕНИСОВИЧ
• Юра Борисов – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ
• Юра Борисов – КУПЕ НОМЕР 6

Лучшая женская роль:
• Ксения Раппопорт – МАМА, Я ДОМА
• Милана Агузарова – РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ
• Тинатин Далакишвили – МЕДЕЯ

Лучшая мужская роль второго плана:
• Павел Деревянко – ПОДЕЛЬНИКИ
• Никита Кукушкин – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ
• Тимофей Трибунцев – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ

Лучшая женская роль второго плана:
• Наталья Кудряшова – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ
• Юлия Ауг – МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ
• Юлия Ауг – ОБЩАГА

Лучшая работа режиссера:
• Алексей Федорченко – ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ»
• Кира Коваленко – РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ
• Наташа Меркулова, Алексей Чупов – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ

Лучший сценарий:
• Алексей Федорченко, Лидия Канашова – ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ»
• Кира Коваленко, Антон Яруш (при участии Любови Мульменко) – РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ
• Мария Изюмова – МАМА, Я ДОМА
• Наташа Меркулова, Алексей Чупов (при участии Марта Таниэля) – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ

Лучшая операторская работа:
• Александр Ильховский – МЕДЕЯ
• Владислав Опельянц – ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ
• Март Таниэль – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ
• Олег Муту – ПАРКЕТ

Лучшая работа художника:
• Алексей Максимов – ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ»
• Влад Огай – ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ
• Нина Васенина, Сергей Февралев – СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР
• Сергей Февралев – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ

Лучшая музыка к фильму:
• Алексей Ретинский – МЕДЕЯ
• Андрей Карасев – ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ»
• Земфира Рамазанова – СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР

Лучший звук:
• Антон Балабан – МЕДЕЯ
• Борис Войт – ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ
• Матис Рей, Андрей Бельчиков – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ

Лучшая дебют:
ДУНАЙ (реж. Любовь Мульменко)
ОБХОДНЫЕ ПУТИ (реж. Екатерина Селенкина)
ОБЩАГА (реж. Роман Васьянов)
ПОДЕЛЬНИКИ (реж. Евгений Григорьев)

Лучший документальный фильм:
F@CK THIS JOB! (реж. Вера Кричевская)
ГОРБАЧЕВ. РАЙ (реж. Виталий Манский)
ЛЕГЕНДА О ЗИГФРИДЕ (реж. Светлана Стрельникова)
МАЛЬЧИК (реж. Виталий Акимов)
РАСТОРГУЕВ (реж. Евгения Останина)

Лучший мультфильм
10 000 БЕЗОБРАЗНЫХ ПЯТЕН (реж. Дмитрий Геллер)
ЖИЗНЬ-ПАСКУДА (реж. Варвара Яковлева)
ЗА ЗАБОРОМ (реж. Мария Коган-Лернер)
У ВСЕХ МУЖЧИН ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТУФЛИ (реж. Анастасия Лисовец)

Лучший сериал:
• «Вампиры средней полосы» (Start)
• «Вне себя» (ТНТ)
• «Пингвины моей мамы» (Kion)
• «Топи» (Кинопоиск)
• «Хрустальный» (Kion)
• «Чиновница» (Kion)

Новости Кино TV online

Самое читаемое

«Последний богатырь» и «Чемпион мира» заработали в СНГ менее 3% своей кассы
Подробнее
«Последний богатырь: Посланник тьмы» заработал более 2 млрд рублей в России
Подробнее
Okko рассказал о предпочтениях пользователей в 2021 году
Подробнее
Компания «Наше кино» представила релизы 2022 года
Подробнее
Надежда Мотина вышла из состава акционеров Capella Film
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в 2021 году
Подробнее
MGM превратит фильм «Дурак» Юрия Быкова в сериал
Подробнее
«Кинопоиск» выступит сопродюсером и обладателем всех прав в РФ и СНГ на новый фильм Гая Ричи
Подробнее
IVI рассказал о популярных в новогодние праздники проектах
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «King's Man» начинает и выигрывает
Подробнее
«Кинопоиск» представил топ тайтлов по итогам новогодних каникул
Подробнее
К концу 2022 года на «Мосфильме» откроются новый кинопавильон и киноконцертный комплекс
Подробнее
Американская касса: «Человек-паук: Нет пути домой» стал четвертым по сборам за всю историю проката
Подробнее
«Марс Медиа», Андрей Золотарев и Алена Акимова заключили соглашение о производстве фильмов
Подробнее
Предварительная касса четверга: новинки стартуют ниже ожиданий
Подробнее
Итоги декабря 2021 года в кинопрокате России и СНГ
Подробнее
IVI и команда мультсериала «Маша и Медведь» анонсировали питчинг детских анимационных проектов
Подробнее
Международная касса: «Человек-паук: Нет пути домой» приближается к отметке в $1 млрд
Подробнее
Kion анонсировал премьеру оригинального сериала «Бег улиток»
Подробнее
Трейлеры новинок уикенда: «Аллея кошмаров» лидирует по всем фронтам
Подробнее