Объявлены номинанты премии «Белый слон» по итогам 2021 года
Победители станут известны 6 февраля
Национальная премия кинокритики и кинопрессы «Белый слон» объявила номинантов на премию по итогам 2021 года. Церемония вручения наград состоится 6 февраля в гибридном формате.
Лучший фильм:
• КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ (реж. Наташа Меркулова, Алексей Чупов)
• МЕДЕЯ (реж. Александр Зельдович)
• НУУЧА (реж. Владимир Мункуев)
• РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ (реж. Кира Коваленко)
Лучшая мужская роль:
• Мераб Нинидзе – ДЕЛО
• Филипп Янковский – ИВАН ДЕНИСОВИЧ
• Юра Борисов – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ
• Юра Борисов – КУПЕ НОМЕР 6
Лучшая женская роль:
• Ксения Раппопорт – МАМА, Я ДОМА
• Милана Агузарова – РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ
• Тинатин Далакишвили – МЕДЕЯ
Лучшая мужская роль второго плана:
• Павел Деревянко – ПОДЕЛЬНИКИ
• Никита Кукушкин – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ
• Тимофей Трибунцев – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ
Лучшая женская роль второго плана:
• Наталья Кудряшова – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ
• Юлия Ауг – МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ
• Юлия Ауг – ОБЩАГА
Лучшая работа режиссера:
• Алексей Федорченко – ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ»
• Кира Коваленко – РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ
• Наташа Меркулова, Алексей Чупов – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ
Лучший сценарий:
• Алексей Федорченко, Лидия Канашова – ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ»
• Кира Коваленко, Антон Яруш (при участии Любови Мульменко) – РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ
• Мария Изюмова – МАМА, Я ДОМА
• Наташа Меркулова, Алексей Чупов (при участии Марта Таниэля) – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ
Лучшая операторская работа:
• Александр Ильховский – МЕДЕЯ
• Владислав Опельянц – ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ
• Март Таниэль – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ
• Олег Муту – ПАРКЕТ
Лучшая работа художника:
• Алексей Максимов – ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ»
• Влад Огай – ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ
• Нина Васенина, Сергей Февралев – СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР
• Сергей Февралев – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ
Лучшая музыка к фильму:
• Алексей Ретинский – МЕДЕЯ
• Андрей Карасев – ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ»
• Земфира Рамазанова – СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР
Лучший звук:
• Антон Балабан – МЕДЕЯ
• Борис Войт – ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ
• Матис Рей, Андрей Бельчиков – КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ
Лучшая дебют:
• ДУНАЙ (реж. Любовь Мульменко)
• ОБХОДНЫЕ ПУТИ (реж. Екатерина Селенкина)
• ОБЩАГА (реж. Роман Васьянов)
• ПОДЕЛЬНИКИ (реж. Евгений Григорьев)
Лучший документальный фильм:
• F@CK THIS JOB! (реж. Вера Кричевская)
• ГОРБАЧЕВ. РАЙ (реж. Виталий Манский)
• ЛЕГЕНДА О ЗИГФРИДЕ (реж. Светлана Стрельникова)
• МАЛЬЧИК (реж. Виталий Акимов)
• РАСТОРГУЕВ (реж. Евгения Останина)
Лучший мультфильм
• 10 000 БЕЗОБРАЗНЫХ ПЯТЕН (реж. Дмитрий Геллер)
• ЖИЗНЬ-ПАСКУДА (реж. Варвара Яковлева)
• ЗА ЗАБОРОМ (реж. Мария Коган-Лернер)
• У ВСЕХ МУЖЧИН ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТУФЛИ (реж. Анастасия Лисовец)
Лучший сериал:
• «Вампиры средней полосы» (Start)
• «Вне себя» (ТНТ)
• «Пингвины моей мамы» (Kion)
• «Топи» (Кинопоиск)
• «Хрустальный» (Kion)
• «Чиновница» (Kion)