Премия «Белый слон» назвала победителей

Лучшим игровым фильмом стала «Сказка» Александра Сокурова, а лучшим сериалом – «Слово пацана»

Премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» назвала лауреатов за 2023 год.

Лучшим игровым фильмом стала СКАЗКА Александра Сокурова, а лучшим сериалом – «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова.

Полный список лауреатов

• Лучший игровой фильм – СКАЗКА, реж. Александр Сокуров

• Лучший сериал – «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников

• Лучшая главная мужская роль – Александр Филиппенко (ПАЦИЕНТ № 1)

• Лучшая главная женская роль – Анна Михалкова (ЧУВСТВА АННЫ) и Дарья Савельева (ПРИВЕТ, МАМА)

• Лучшая мужская роль второго плана – Александр Робак (СНЕГИРЬ)

• Лучшая женская роль второго плана – Инна Чурикова (ПАЦИЕНТ № 1)

• Лучший полнометражный игровой дебют – КАНИКУЛЫ (реж. Анна Кузнецова)

• Лучший анимационный фильм – «Хармс», реж. Светлана Андрианова

• Лучший неигровой фильм – ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, реж. Никита Ефимов

• Лучшая режиссерская работа – Резо Гигинеишвили (ПАЦИЕНТ № 1)

• Лучший сценарий – Наталия Мещанинова (ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ)

• Лучшая операторская работа – Алишер Хамидходжаев (СНЕГИРЬ)

• Лучшая работа художника – Алексей Максимов (НОВЫЙ БЕРЛИН)

• Лучшая музыка – Shortparis (ЧУВСТВА АННЫ) и Михаил Местецкий, Кирилл Белоруссов (ГОД РОЖДЕНИЯ)

Фото: кадр со съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»