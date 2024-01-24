Премия «Белый слон» назвала победителей
Лучшим игровым фильмом стала «Сказка» Александра Сокурова, а лучшим сериалом – «Слово пацана»
Премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» назвала лауреатов за 2023 год.
Лучшим игровым фильмом стала СКАЗКА Александра Сокурова, а лучшим сериалом – «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова.
Полный список лауреатов
• Лучший игровой фильм – СКАЗКА, реж. Александр Сокуров
• Лучший сериал – «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников
• Лучшая главная мужская роль – Александр Филиппенко (ПАЦИЕНТ № 1)
• Лучшая главная женская роль – Анна Михалкова (ЧУВСТВА АННЫ) и Дарья Савельева (ПРИВЕТ, МАМА)
• Лучшая мужская роль второго плана – Александр Робак (СНЕГИРЬ)
• Лучшая женская роль второго плана – Инна Чурикова (ПАЦИЕНТ № 1)
• Лучший полнометражный игровой дебют – КАНИКУЛЫ (реж. Анна Кузнецова)
• Лучший анимационный фильм – «Хармс», реж. Светлана Андрианова
• Лучший неигровой фильм – ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, реж. Никита Ефимов
• Лучшая режиссерская работа – Резо Гигинеишвили (ПАЦИЕНТ № 1)
• Лучший сценарий – Наталия Мещанинова (ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ)
• Лучшая операторская работа – Алишер Хамидходжаев (СНЕГИРЬ)
• Лучшая работа художника – Алексей Максимов (НОВЫЙ БЕРЛИН)
• Лучшая музыка – Shortparis (ЧУВСТВА АННЫ) и Михаил Местецкий, Кирилл Белоруссов (ГОД РОЖДЕНИЯ)
Фото: кадр со съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»