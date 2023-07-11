Берлинский кинофестиваль изменит формат, чтобы сократить расходы

Ряд программ будет упразднен

74-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 17 по 25 февраля 2024 года. Сегодня стало известно, что руководство смотра в будущем году намерено существенно реструктуризировать организацию показа и сократить программу.

Такие меры необходимы, по словам организаторов, из-за инфляции и необходимости уменьшить расходы. Руководители Берлинале Мариетт Риссенбик и Карло Шатриан провели оценку структуры затрат кинофестиваля. В результате программа будет уплотнена, а организация реструктурирована. «Культурные учреждения и фестивали, как и многие другие сферы жизни общества, страдают от значительного роста расходов, в то время как их бюджеты остаются прежними», – заявили руководители.

В 2024 на фестивале покажут 200 фильмов, тогда как в 2023 году их было 287. В каждом разделе будет меньше картин, за исключением основного конкурса. Событие пройдет в прежних локациях — на Потсдамской площади в Берлинале Паласт и на Берлинале Плац.

Работы молодых немецких режиссеров, для которых ранее существовала программа Perspektive Deutsches Kino, с 2024 года будут представлены в других секциях смотра: Основном конкурсе, Панораме, Форуме, Encounters и Generation. С 2024 года исчезнет секция Berlinale Series, а сериалы будут представлены в программе Berlinale Special Gala.

В этом году на смотре было продано около 320 000 билетов, что близко к уровню, который был до пандемии коронавирусной инфекции – 330 000 билетов в феврале 2020 года. На протяжении последних лет финансирование Берлинале делилось примерно поровну между прибылью от продажи билетов, спонсорской помощью и федеральным финансированием. В последнее время спонсорская поддержка смотра сильно сократилась.

Фото: Википедия