Берлинале не будет аккредитовывать компании и СМИ из России и Ирана

При этом картины независимых кинематографистов этих стран смогут участвовать в смотре

Берлинский кинофестиваль и Европейский кинорынок не будут аккредитовывать российские и иранские компании и СМИ в 2023 году. Изменения коснутся делегаций и журналистов, работающих в государственных СМИ или поддерживающих политику России или Ирана.

При этом независимые авторы из России и Ирана, не поддерживающие политические режимы данных стран, смогут представить свои картины в рамках смотра. В 2022 году с заявлениями о бойкоте российских делегаций выступили Каннский и Венецианский кинофестиваль.

В этом году Берлинский кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля.