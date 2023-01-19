Берлинале не будет аккредитовывать компании и СМИ из России и Ирана
Автор: БК
19 января 2023
При этом картины независимых кинематографистов этих стран смогут участвовать в смотре
Берлинский кинофестиваль и Европейский кинорынок не будут аккредитовывать российские и иранские компании и СМИ в 2023 году. Изменения коснутся делегаций и журналистов, работающих в государственных СМИ или поддерживающих политику России или Ирана.
При этом независимые авторы из России и Ирана, не поддерживающие политические режимы данных стран, смогут представить свои картины в рамках смотра. В 2022 году с заявлениями о бойкоте российских делегаций выступили Каннский и Венецианский кинофестиваль.
В этом году Берлинский кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля.
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