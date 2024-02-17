Люк Бессон экранизирует «Дракулу» Брэма Стокера

Главные роли в проекте исполнят Калеб Лэндри Джонс и Кристоф Вальц

На EFM в Берлине начались предпродажи нового проекта Люка Бессона – французский режиссер снимет переосмысление истории о графе Дракуле. Об этом сообщает Deadline.

Дракулой в картине, основанной на культовом романе Брэма Стокера, станет Калеб Лэндри Джонс. Вторую главную роль исполнит Кристоф Вальц, однако пока неизвестно, кого именно он сыграет.

Источники, близкие к производственной команде, утверждают, что лента станет следующим режиссерским проектом Бессона. Байеры, читавшие сценарий фильма, утверждают, что в грядущей картине более детально показывается история любви между князем Владимиром и его женой, потеря которой заставляет его оставить Бога и стать вампиром.

Ожидается, что у проекта будет довольно большой для европейского фильма бюджет, однако в разы ниже ВАЛЕРИАНА И ГОРОДА ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ – кинокомикс 2017 года обошелся EuropaCorp в примерно $180 млн. Съемки планируется начать в этом году.

Фото: кадр со съемок фильма ДОГМЕН