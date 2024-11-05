Большой фестиваль мультфильмов объявил победителей

Гран-при досталось ленте «Папины письма» Алексея Евстигнеева

5 ноября в Москве завершился 18-й международный анимационный фестиваль «Большой фестиваль мультфильмов».

Гран-при за лучший анимационный фильм досталось ленте «Папины письма» Алексея Евстигнеева. Приз дирекции смотра получил экспериментальный мультфильм «Голос сирен» Джанлуиджи Токкафондо

Напомним, что онлайн-версия смотра, которая будет доступна на всей территории России, пройдет с 8 по 17 ноября. В этом году в программу «Большого фестиваля мультфильмов» вошло более 400 картин из 25 стран мира.

Международный конкурс

• Гран-при за лучший анимационный фильм – «Папины письма», реж. Алексей Евстигнеев

• Приз за лучший короткометражный анимационный фильм для детей – «Ана Морфоз», реж. Жоао Родригес

• Приз за лучший студенческий анимационный фильм – «Заплетённая», реж Чэньси Чжан

• Приз за лучший полнометражный анимационный фильм – ШКОЛА ИСКУССТВ ‘94, реж. Лю Цзянь

• Приз за лучший короткометражный анимационный фильм для детей – «Ана Морфоз», реж. Жоао Родригес

• Диплом за чуткость, трогательность и живой кукольный мир – «Лола и шумовое пианино», реж. Аугусто Зановелло

• Диплом «Мал золотник да дорог» – «Я ведьма», реж. Зои Медрафт

• Диплом за несокрушимую и непотопляемую любовь – «Решительный шаг», реж. Мартина Долл, Колин Ревербель, Кензо Тальма, Эдгар Вернье, Лиза Влейн, Анаис Дос

• Диплом за использование нового языка анимации – «Ода парфюму», реж. Максим Литвинов

• Диплом за юмор в принятии себя – «Слишком много информации», реж. Субарна Дэш, Видуши Гупта

• Приз и диплом за раскрытие сложной темы простыми средствами – «Волны», реж. Юми Чжон

• Приз и диплом за искренность – «Розмари П.П. (после папы)», реж. Итан Барретт

Российский национальный конкурс

• Приз за лучший студенческий фильм и диплом – «Гигантское чудо», реж. Александра Кривицкая

• Приз и диплом за лучший документальный анимационный фильм – «Семечко», реж. Мария Пискунова

• Приз и диплом «Никогда мы не были счастливей» – «Никогда я не был счастливей», реж. Алексей Ермолаев, Мария Ермолаева

• Приз и диплом «За пойманный летний день» – «Книга травы», реж. Мария Морозова, Камила Фасхутдинова

• Диплом за #012800 – «Зелёное», реж. Катя Милославская

• Диплом с формулировкой за надежду – «Дурацкий путь», реж. Алиса Шадрина

• Приз дирекции XVIII Большого фестиваля мультфильмов – «Голос сирен», реж. Джанлуиджи Токкафондо

• Специальный приз официальной сети фестиваля ВКонтакте – «Рэм», реж. Елена Цыганова

• Специальный приз телеканала 2х2 –«Огни нашего города», реж. Андрей Терешин

• Приз критики – «Ручей, бегущий в горы», реж. Александр Храмцов

Фото: кадр из фильма «Папины письма»