Большой фестиваль мультфильмов объявил победителей
Гран-при досталось ленте «Папины письма» Алексея Евстигнеева
5 ноября в Москве завершился 18-й международный анимационный фестиваль «Большой фестиваль мультфильмов».
Гран-при за лучший анимационный фильм досталось ленте «Папины письма» Алексея Евстигнеева. Приз дирекции смотра получил экспериментальный мультфильм «Голос сирен» Джанлуиджи Токкафондо
Напомним, что онлайн-версия смотра, которая будет доступна на всей территории России, пройдет с 8 по 17 ноября. В этом году в программу «Большого фестиваля мультфильмов» вошло более 400 картин из 25 стран мира.
Международный конкурс
• Гран-при за лучший анимационный фильм – «Папины письма», реж. Алексей Евстигнеев
• Приз за лучший короткометражный анимационный фильм для детей – «Ана Морфоз», реж. Жоао Родригес
• Приз за лучший студенческий анимационный фильм – «Заплетённая», реж Чэньси Чжан
• Приз за лучший полнометражный анимационный фильм – ШКОЛА ИСКУССТВ ‘94, реж. Лю Цзянь
• Приз за лучший короткометражный анимационный фильм для детей – «Ана Морфоз», реж. Жоао Родригес
• Диплом за чуткость, трогательность и живой кукольный мир – «Лола и шумовое пианино», реж. Аугусто Зановелло
• Диплом «Мал золотник да дорог» – «Я ведьма», реж. Зои Медрафт
• Диплом за несокрушимую и непотопляемую любовь – «Решительный шаг», реж. Мартина Долл, Колин Ревербель, Кензо Тальма, Эдгар Вернье, Лиза Влейн, Анаис Дос
• Диплом за использование нового языка анимации – «Ода парфюму», реж. Максим Литвинов
• Диплом за юмор в принятии себя – «Слишком много информации», реж. Субарна Дэш, Видуши Гупта
• Приз и диплом за раскрытие сложной темы простыми средствами – «Волны», реж. Юми Чжон
• Приз и диплом за искренность – «Розмари П.П. (после папы)», реж. Итан Барретт
Российский национальный конкурс
• Приз за лучший студенческий фильм и диплом – «Гигантское чудо», реж. Александра Кривицкая
• Приз и диплом за лучший документальный анимационный фильм – «Семечко», реж. Мария Пискунова
• Приз и диплом «Никогда мы не были счастливей» – «Никогда я не был счастливей», реж. Алексей Ермолаев, Мария Ермолаева
• Приз и диплом «За пойманный летний день» – «Книга травы», реж. Мария Морозова, Камила Фасхутдинова
• Диплом за #012800 – «Зелёное», реж. Катя Милославская
• Диплом с формулировкой за надежду – «Дурацкий путь», реж. Алиса Шадрина
• Приз дирекции XVIII Большого фестиваля мультфильмов – «Голос сирен», реж. Джанлуиджи Токкафондо
• Специальный приз официальной сети фестиваля ВКонтакте – «Рэм», реж. Елена Цыганова
• Специальный приз телеканала 2х2 –«Огни нашего города», реж. Андрей Терешин
• Приз критики – «Ручей, бегущий в горы», реж. Александр Храмцов
Фото: кадр из фильма «Папины письма»