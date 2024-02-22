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Главный зарубежный блокбастер года «Бордерлендс» выйдет в России на день раньше мирового релиза

Автор: БК

22 февраля 2024

Лента Элая Рота появится в прокате с 8 августа

Компания Global Film объявила о том, что выпустит в российский прокат фильм Элая Рота БОРДЕРЛЕНДС.

Экранизация популярной серии видеоигр с фанатской аудиторией более 50 млн человек дебютирует на отечественных экранах на день раньше мирового релиза – 8 августа.

В центре повествования ленты оказывается охотница за головами Лилит, которая терпеть не может две вещи: свою родную планету Пандору, и Атласа – редкого отброса и влиятельного бандита. И все же ей придется иметь дело и с тем, и с другим: отправившись на поиски дочери Атласа на Пандору, она объединяется с другими искателями приключений. Вместе эти далеко не герои должны сразиться с инопланетной расой, жестокими охотниками, раскрыть один из самых страшных секретов планеты и, в придачу, спасти мир от надвигающегося зла. 

Главные роли в фантастическом боевике исполнили Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Ариана Гринблатт, Джек Блэк, Флориан Мунтяну и Джейми Ли Кертис. Бюджет проекта от продюсеров АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, ВЕНОМА и ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА составил $160 млн.

Дублированный трейлер картины доступен по ссылке.

Фото: кадр из фильма БОРДЕРЛЕНДС

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