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«Большое путешествие 2» стало самым кассовым российским проектом в зарубежном прокате в 2022 году

Автор: БК

23 ноября 2022

Мультфильм заработал за пределами России $2,1 млн

По предоставленной компанией Luminescence информации, на данный момент в активе мультфильма БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА находится $2,095 млн. Наибольшим успехом проект пользовался в Нидерландах ($843 тысячи), Италии ($294 тысячи) и Объединенных Арабских Эмиратах ($291 тысяча). Число зрителей мультфильма за пределами РФ достигло 275 тысяч. Впереди старт проекта в Австралии и Новой Зеландии, Франции, Португалии и еще ряде стран.

Основным конкурентом картины компании «Лицензионные бренды» за первенство по итогам 2022 года в зарубежном прокате является анимационная лента БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ  компании СТВ. По предварительным данным, ее зарубежная касса составляет $1,714 млн.

Полную информацию о сборах российских фильмов в международном прокате за первые три квартала в 2022 году наши читатели и подписчики смогут посмотреть в свежем печатном номере «Бюллетеня кинопрокатчика», который выйдет 28 ноября. 

Новости Кино TV online

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