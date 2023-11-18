Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Брат 3»

Лента должна была появиться на экранах 23 ноября

Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение фильму Валерия Переверзева БРАТ 3. Причины данного решения не называются. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Простите, друзья, но возможность показать мой фильм согражданам на данный момент у меня отсутствует, – написал в своих соцсетях режиссер. – Оказалось, снять фильм проще, чем показать его вам. Я не разбираюсь в потоке документации — прокатных удостоверениях, актах приемок и так далее. Я художник, который посвятил свою жизнь искусству. К сожалению, мое признание в любви к моей родине пока оставлено кем-то на полке».



Лента, которая никак не связана с дилогией Алексея Балабанова, должна была выйти в прокат 23 ноября. Главные роли в криминальной драме исполнили Тимур Чилянов, Александра Вознесенская, Юрий и Владимир Торсуевы, Оливье Сиу, Наталья Репина, Эрик Робертс и Костас Мэндилор.

Фото: кадр из фильма БРАТ 3