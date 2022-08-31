Бизнес-площадка 44-го Московского международного кинофестиваля подвела итоги работы

Мероприятия проходили с 26 по 27 августа

В московском кинотеатре «Каро Октябрь» 26-27 августа прошли мероприятия бизнес-площадки 44 Московского международного кинофестиваля (ММКФ), организованные Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России и Дирекцией кинофестиваля.

В бизнес-площадки участвовали более 50 экспертов киноотрасли. В их числе — Дмитрий Давиденко (Минкультуры РФ), Инна Шалыто («Роскино»), продюсеры Гевонд Андреасян, Гавриил Гордеев, Дмитрий Рудовский, Георгий Шабанов, Евгений Герасимов, Антон Калинкин, Стивен Мао (США), Владимир Карачевский (Республика Беларусь), режиссер Сергей Мирошниченко, сценаристы Андрей Золотарев, Олег Сироткин, представители онлайн-платформ IVI, Okko, «Кинопоиск», Premier и Wink. Также в мероприятиях участвовали более 100 представителей индустрии из 30 регионов России, а также порядка 3000 зрителей.

Ключевым событием бизнес-площадки традиционно является Московский питчинг дебютантов. Всего на конкурс было прислано 620 заявок из 62 городов 58 регионов России. В шорт-лист вошли 30 проектов в шести номинациях: «Полнометражное игровое кино», «Короткометражное игровое кино», «Документальное кино», «Игровые сериалы до 24 минут», «Игровые сериалы свыше 24 минут» и «Work-in-progress».

Лауреатом в категории «Документальное кино» стал проект «Карполь» (автор сценария и режиссёр – Арина Прошина-Кулик, продюсер – Антон Сумароков, Москва). Это история о выдающемся волейбольном тренере Николае Васильевиче Карполе и его команде «Уралочка-НТМК», которой он руководит с 1969 года. Сейчас Николаю Васильевичу 84, и он постепенно передает «Уралочку» в руки своего внука Михаила Карполя. В категории «Игровое короткометражное кино» награда досталась проекту Alina Wild (автор сценария и режиссёр – Илья Лебедев, продюсер – Самат Юзеев, Москва). Сотрудник провайдера Саша, стеснительный «ботаник», подключает интернет одинокому старику Фролову. Тот хочет найти в сети взрослую внучку Алину, с которой давно потерял связь. Лучшим в категории «Work-in-progress» признан фильм «Флоу» (автор сценария и режиссёр – Родион Головань, Москва). До женитьбы талантливый поэт Сергей Дельвиг вел жизнь непризнанного гения, а потом все бросил ради «тихого семейного счастья» с учительницей Аней. Но внезапно он снова получает возможность вернуться к мечте. Правда, на пути к ней его искреннее творчество встречает множество преград: от соседа-зумера, проводника в мир ютуба, где Сергей должен обрести известность, искажающего замысел ради собственных амбиций, до местной мафии и, наконец, жены Ани, которая сама оказывается не только учителем, но и талантливым режиссером, и готовит с детьми спектакль, из-за чего супруги, поглощенные собой, совсем отдаляются друг от друга. Лауреатом Московского питчинга дебютантов в категории «Игровое полнометражное кино» признан фильм «История одной матери» (автор сценария – Мариэтта Захарян, режиссер – Эвелина Барсегян, продюсеры – Эвелина Барсегян и Георгий Даниелянц, Санкт-Петербург). Родителей годовалой Василисы отправляют в ГУЛАГ. Семейное горе неожиданно оборачивается счастьем для 50-летней Ольги: потеряв надежду стать матерью, одинокая женщина выдает себя за родную маму девочки. Она вкладывает в Василису всю свою нерастраченную заботу и нежность. Создавая для ребенка уютный мир в их комнате в коммунальной квартире в Ленинграде, она скрывает от девочки, что она ей не родная мама. В категории «Игровые сериалы до 24 минут» лучшим был признан проект «Аня и предки» (автор сценария и режиссер – Юлия Свинцова, продюсер – Дария Де Консейсао, Санкт-Петербург). Биолог Аня живет в небольшом городке с мамой и с нетерпением ждет отъезда на научную стажировку в столицу. После несчастного случая на стройке торгового центра на месте старого кладбища ее мама впадает в кому, а сама Аня начинает видеть призраков кладбища, среди которых – три ее предка, повсюду следующих за девушкой. Главный приз в категории «Игровые сериалы свыше 24 минут» взял проект «Хейт» (автор сценария – Сергей Настин, Москва). Сына телезвезды сбивает машина. Спеша найти и покарать виновного, она «пробивает» по базе не тот номер и на всю страну обвиняет в преступлении скромную учительницу Аню. Специальный приз от партнера Московского питчинга дебютантов – компании CineLab – получил проект «Соло» (автор сценария и режиссёр – Ярослав Хромагин). Оперативник Макс не первый месяц расследует дело о загадочных покушениях на «зазнавшихся» предпринимателей города. У всех жертв схожие «ювелирные» ранения, не угрожающие их жизни. Все они не связаны между собой, однако пути расследования ведут к странному молодому парню по имени Павел. Недовольное начальство назначает Максу нового напарника, чтобы придать делу ускорение.

Кроме того, одной из основных тем работы бизнес-площадки 44-го ММКФ стало развитие рынка регионального кино. Модератором круглого стола на тему «Новые возможности регионального кинематографа» выступил Дмитрий Якунин – заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа.

«Мы планируем в следующем году провести форум по технологии создания кинокомиссий в регионах. Нужно выстраивать диалог с регионами, и тогда у нас будет очень мощная поддержка в лице кинокомиссий», — отметил директор Департамента кинематографии Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко. При этом представитель ведомства подчеркнул важность системной работы с кинематографистами на местах. Эти задачи призван в том числе решать Фонд поддержки регионального кинематографа, учрежденный в феврале 2022 года Союзом кинематографистов РФ.

Валентин Лисицын, отвечающий в Министерстве культуры за сотрудничество с регионами, рассказал о создании совместно с Минвостокразвития России кинокомиссии Дальнего Востока на базе кинокомпании «Сахафильм». Он также отметил важность децентрализации кинопроизводства, подчеркнув при этом, что развитие региона должно происходить в зависимости от его специфики, и указал на необходимость решения проблем с инфраструктурой в субъектах РФ.

Председатель Совета ФПРК Лариса Солоницына рассказала, что идея учреждения ФПРК возникла у Союза кинематографистов России, когда стало понятно, что изредка решая проблемы в региональных отделениях, представительствах Союза, невозможно было решить проблему в целом. «То есть нужен был инструмент системной поддержки. Именно для этого Фонд и был создан. Если у кинематографиста есть хорошая идея, но не хватает опыта, чтобы, например, корректно оформить заявку, Фонд не отсекает его по формальному признаку, а помогает, чтобы его идея не ушла в мусорную корзину. Продюсеры Фонда сами ездят на съемочные площадки и контролируют процесс использования государственных средств».

Дмитрий Якунин предложил задуматься о создании «экосистемы питчингов», чтобы независимые питчинги, конкурсы, лаборатории были не конечными пунктами, а этапами для конкурсов, проводимых государственными и частными фондами. Также Дмитрий заявил о проведении Фондом исследования региональных кинокластеров. «В ближайшее время мы планируем провести аналитическое исследование об актуальном состоянии кинематографа в регионах РФ с целью составления “Каталога региональных кинематографических площадок субъектов РФ”. В опросе могут принять участие представители региональных органов исполнительной власти, представители кинокомиссий и представители региональных подразделений СК РФ в субъектах РФ», – пояснил представитель ФПРК.

Заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин заявил, что в ближайшем будущем в регионе планируется развивать фестивальное движение, организацию киносъемочного процесса, заняться подготовкой законодательной базы и созданием механизмов предоставления субсидий кинокомпаниям (рибейтов), подготовкой и привлечением специализированных кадров, увеличением количества кинопроектов, снятых на территории Красноярского края.

Директор АНО «Фестивальная дирекция» (Калининградская область) Ольга Каверзина заявила, что в 2023 году в регионе пройдет совместно с ФПРК «Всероссийский форум регионального кинематографа» – четырехдневный проект, направленный на изучение лучших региональных практик и привлечение инвесторов для производства. Также в ходе форума пройдут образовательные программы, питчинги, показы и обсуждение региональных картин. На данный момент формируются номинации и предполагаемый призовой фонд.

Кроме того, о развитии кинематографа в своих регионах рассказали директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, куратор международных проектов Союза кинематографистов Карелии Алексей Рогозин и председатель Архангельского Представительства Союза кинематографистов России Анатолий Конычев.

Также в рамках бизнес-площадки прошел круглый стол на тему «Продвижение российского кино на зарубежные площадки. Новая реальность». Эксперты обсудили условия, в которых работают отечественные производители и дистрибьюторы кино, развитие отношений России с другими государствами, в частности со странами Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Также спикеры оценили возможности копродукции, поговорили о системе ценностей зарубежных кинорынков и связанных с этим жанровых ограничениях тем фильмов и сериалов.

В дискуссии участвовали: гендиректор Роскино Инна Шалыто; генеральный директор студии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский; директор по развитию киностудии «Союзмультфильм» Катерина Пшеницына; продюсер кинокомпании All Media Георгий Шабанов. Модератором выступил исполнительный директор журнала «Кинорепортер» Алексей Говорухин.

«Нельзя сказать, что ранее мы не обращали внимание на те регионы, в которые сейчас смотрим более пристально, но естественно, что основные деньги были сконцентрированы в другой для нас географии, — отметила Инна Шалыто. — Мы участвовали в кинорынках в Дубае, ездили в Латинскую Америку. На сегодняшний день мы прорабатываем больше стран и новых для нас регионов, как по деловым мероприятиям, так и по показам и проведению фестивалей».

Катерина Пшеницына рассказала, что на восточных кинорынках есть определенное предпочтение по жанрам. «Так сложилось, что в последнее время я плотно занимаюсь Ближним Востоком совместно с Роскино и “Союзмультфильмом”. Должна признаться, что не весь европейский и американский контент им подходит. У них есть свой набор ценностей, которые они хотели бы видеть. Я считаю, что лучший путь – это создавать контент или совместно с ними, или учитывать ценности их рынка. Важно предлагать им те ценности, которые они разделяют», – отметила представитель киностудии.

По словам Георгия Шабанова, самое сложное – это найти тему, на которую Россия и восточные страны смотрят одинаково. На вопрос, как развивать и поддерживать российскую киноиндустрию, он ответил, что прежде всего нужно снимать дорогие «событийные» фильмы, которые будут двигать вперед российский кинематограф.

Владимир Карачевский: «Мы ищем темы, которые были бы интересны на русскоговорящем рынке. В России, конечно, больше возможностей реализовать идеи, больше людей, которые обладают опытом и талантом. Мы, наверное, ещё не нащупали свою нишу. Возможно, нам нужно найти что-то своё, как это произошло в скандинавских странах, в Сербии, Турции. У них появилось своё лицо и им удалось “приучить” зрителя к национальному кино».