Какие фильмы 75-го Каннского кинофестиваля выйдут в российский прокат

БК собирает грядущие релизы отечественных прокатчиков

75-й Каннский кинофестиваль назвал участников конкурсных программ. Традиционно БК собирает актуальную информацию о правообладателях участников смотра на территории России. Пока известна лишь судьба нескольких участников основного конкурса Канн.

Компания «Вольга» заявила в своем пакете романтическое фэнтези ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ Джорджа Миллера. На данный момент дата российского проката неизвестна. Главные роли в картине исполнили Тильда Суинтон и Идрис Эльба. В центре сюжета оказывается Джинн, который уже три тысячилетия остается замкнутым в одном сосуде. Его хозяева сменялись, но так и не успевали освободить Джинна. В наши дни его судьба оказывается в руках выдающейся ученой в области литературы Алитеи. Однако она не торопится загадывать свои три желания, ведь знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов. Это знакомство позволит им обоим посмотреть на мир совершенно по-новому и подарит обоим куда большее, чем они могли пожелать.

Новую картину Дэвида Кроненберга ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО в российских кинотеатрах покажет компания Capella Film. На данный момент известно, что картина с Вигго Мортенсеном, Кристен Стюарт и Леа Сейду в главных ролях запланирована на сентябрь 2022 года. Фильм рассказывает о недалеком будущем, в котором человечество учится приспосабливаться к искусственно созданной окружающей среде. У людей трансформируется природное происхождение, из-за чего меняется биологический состав. Одна часть человечества принимает этот синдром ускоренной эволюции, а другая — стремится бороться и контролировать.

Сатирическую комедию Рубена Эстлунда ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ выпустит в отечественный прокат компания A-One. Первый англоязычный проект режиссера рассказывают о парадоксе классового общества. Пара моделей отправляется в роскошный круиз. Однако после того, как судно терпит крушение во время шторма, главные герои оказываются на необитаемом острове с российским олигархом, британскими торговцами оружием, капитаном-марксистом, уборщицей и другими пассажирами. Иерархия кардинально меняется, когда оказывается, что уборщица — единственная, кто умеет готовить. Дата проката не анонсирована.

Кинокомпания Arna Media заявила два релиза из основного конкурса смотра — их даты российского проката пока неизвестны. Одним из них стал корейский детективный триллер РЕШЕНИЕ УЙТИ Пак Чхан-Ука. В центре сюжета — детектив, который расследует смерть мужчины высоко в горах. Все улики указывают на вдову погибшего. Но чем отчаяннее главный герой пытается разгадать ее тайну, тем сильнее влюбляется. Еще один фильм прокатчика из грядущих Канн — французская драма БРАТ И СЕСТРА Арно Деплешена. Главные роли во французской драме исполнили Марион Котийяр и Мельвилем Пупо. Смерть родителей заставляет Элис, знаменитую актрису, и Луи, бывшего учителя и талантливого поэта, вновь встретиться лицом к лицу. Больше двадцати лет они не виделись и не говорили друг с другом. Но сильнее любви брата и сестру связывает копившаяся годами ненависть.

В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.