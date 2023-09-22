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Сиквел «Чебурашки» запущен в производство

Автор: БК

22 сентября 2023

Картина выйдет в прокат 1 января 2026 года

Продолжению ЧЕБУРАШКИ официально быть. По сообщению ТАСС, сиквел самого кассового фильма в истории российского проката запущен в производство.

Над продолжением работает та же сценарная команда, что и над первым фильмом, а в режиссерском кресле вновь окажется Дмитрий Дьяченко.

Действие второй части будет разворачиваться спустя год после событий ЧЕБУРАШКИ.

«Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но как любой взрослеющий ребенок начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Они живут счастливо, пока их мирную жизнь не нарушает невероятное событие. Во второй части останутся не только уже полюбившиеся герои, но и появятся новые, необычные персонажи», – отмечает соавтор сценария, генеральный продюсер Yellow, Black and White Виталий Шляппо.

Выход ЧЕБУРАШКИ 2 в прокат запланирован на 1 января 2026 года. Напомним, что кассовые сборы первого фильма в России составили почти 6,8 млрд рублей.  

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА

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