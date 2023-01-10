«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Картине Дмитрия Дьяченко хватило девяти дней широкого проката, чтобы обойти «Холопа»

Фильм ЧЕБУРАШКА стал самым кассовым российским фильмом за всю историю наблюдений, заработав к утру 10 января, по данным ЕАИС, порядка 3, 082 245 млрд рублей. Предыдущим лидером был проект ХОЛОП, который в 2019 году собрал 3, 082 031 млрд рублей.

Отметку в 3 млрд рублей фильм ХОЛОП преодолел на 46-й день широкого проката. Аналогичный результат покорился ЧЕБУРАШКЕ за девять дней.

Это третий фильм в истории российского проката, сумевший заработать более 3 млрд рублей. Ранее это также удалось фильму АВАТАР 2009 года, в активе которого 3,517 млрд рублей.