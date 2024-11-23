Штрафы за правонарушение составят до 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри всети Интернет, СМИ, кино и сериалах.

Отдельно отмечается, что распространение информации «о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения» не являются административным правонарушением.

Помимо этого, Путин подписал закон о штрафах за пропаганду идеологии чайлдфри. Для физических лиц он составит до 400 тысяч рублей, должностных — до 800 тысяч. Юрлицам за нарушение грозит штраф в размере до 5 млн рублей.

Фото: официальный сайт Президента России