Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри
Автор: Илья Кувшинов
23 ноября 2024
Штрафы за правонарушение составят до 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри всети Интернет, СМИ, кино и сериалах.
Отдельно отмечается, что распространение информации «о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения» не являются административным правонарушением.
Помимо этого, Путин подписал закон о штрафах за пропаганду идеологии чайлдфри. Для физических лиц он составит до 400 тысяч рублей, должностных — до 800 тысяч. Юрлицам за нарушение грозит штраф в размере до 5 млн рублей.
Фото: официальный сайт Президента России
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