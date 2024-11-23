top banner

Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри

Автор: Илья Кувшинов

23 ноября 2024

Штрафы за правонарушение составят до 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри всети Интернет, СМИ, кино и сериалах.

Отдельно отмечается, что распространение информации «о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения» не являются административным правонарушением. 

Помимо этого, Путин подписал закон о штрафах за пропаганду идеологии чайлдфри. Для физических лиц он составит до 400 тысяч рублей, должностных — до 800 тысяч. Юрлицам за нарушение грозит штраф в размере до 5 млн рублей.

Фото: официальный сайт Президента России

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 ноября 2024 года
Подробнее
Минкультуры объявило даты питчингов проектов детского кино и игровых дебютов
Подробнее
Касса России: новая «Манюня» возглавила прокат
Подробнее
ИРИ назвал даты проведения конкурса по созданию национального контента
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Манюня: Приключения в деревне» вырвалась в лидеры проката
Подробнее
Кинофестиваль «Зимний» представил конкурсную программу и жюри
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Зять» уступает «Теще»
Подробнее
«МТС Медиа» подвел итоги за третий квартал и девять месяцев 2024 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 ноября
Подробнее
Конференция ConTech 2024: дискуссия «Стратегии медиакомпаний»
Подробнее
Международная касса: «Гладиатор 2» показал лучший старт за рубежом в карьере Ридли Скотта
Подробнее
Mediascope рассказал о самых популярных фильмах и сериалах в России за год
Подробнее
В Москве стартовал семинар-интенсив «Искусство питчинга»
Подробнее
Стали известны победители Международного студенческого фестиваля ВГИК
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Дети перемен»
Подробнее
Warner Bros. и корейская CJ ENM займутся ремейками картин друг друга
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 21–24 ноября 2024 года
Подробнее
Господдержка кинопроизводства будет увеличена в 2025 году
Подробнее
Американская касса: фэнтези-экшн «Миссия: Красный» возглавил прокат
Подробнее
Названы лауреаты индустриальной премии «МедиаБренд»
Подробнее