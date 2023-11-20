Жора Крыжовников, Андрей Золотарев и Ситора Алиева проведут лекции в рамках фестиваля «Читка 2.0»

Мероприятие пройдет в Москве 25 и 26 ноября

В рамках фестиваля экранизаций «Читка 2.0» состоится курс семинаров по созданию короткометражных фильмов. О том, как снимать и продвигать свои проекты, гостям смотра расскажут известные представители киноиндустрии.

Среди спикеров – режиссер, сценарист и продюсер Жора Крыжовников, сценарист и продюсер Андрей Золотарев, киновед, продюсер и программный директор секции полнометражных дебютов фестиваля «Короче» Ситора Алиева, сценарист, редактор и куратор киношколы «Студия 24» Анна Ефимова, главный редактор «Кино-Театр.ру» и продюсер Жан Просянов, режиссер и сценарист Иван И. Твердовский.

Посетить курс семинаров, который состоится при поддержке Министерства культуры РФ, могут студенты профильных вузов по предварительной аккредитации на сайте фестиваля.

Фестиваль экранизаций «Читка 2.0» пройдет в Москве на площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре» 25 и 26 ноября.

Расписание семинаров:

25 ноября:

12:00-13:00 – Андрей Золотарев

13:00-14:30 – Анна Ефимова

16:00-17:00 – Жора Крыжовников

26 ноября:

12:00-13:00 – Иван И. Твердовский

13:00-14:00 – Ситора Алиева

15:00-16:00 – Жан Просянов