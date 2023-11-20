top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Жора Крыжовников, Андрей Золотарев и Ситора Алиева проведут лекции в рамках фестиваля «Читка 2.0»

Жора Крыжовников, Андрей Золотарев и Ситора Алиева проведут лекции в рамках фестиваля «Читка 2.0»

Автор: БК

20 ноября 2023

Мероприятие пройдет в Москве 25 и 26 ноября

В рамках фестиваля экранизаций «Читка 2.0» состоится курс семинаров по созданию короткометражных фильмов. О том, как снимать и продвигать свои проекты, гостям смотра расскажут известные представители киноиндустрии.

Среди спикеров – режиссер, сценарист и продюсер Жора Крыжовников, сценарист и продюсер Андрей Золотарев, киновед, продюсер и программный директор секции полнометражных дебютов фестиваля «Короче» Ситора Алиева, сценарист, редактор и куратор киношколы «Студия 24» Анна Ефимова, главный редактор «Кино-Театр.ру» и продюсер Жан Просянов, режиссер и сценарист Иван И. Твердовский.

Посетить курс семинаров, который состоится при поддержке Министерства культуры РФ, могут студенты профильных вузов по предварительной аккредитации на сайте фестиваля.

Фестиваль экранизаций «Читка 2.0» пройдет в Москве на площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре» 25 и 26 ноября.

Расписание семинаров:

25 ноября:
12:00-13:00 – Андрей Золотарев
13:00-14:30 – Анна Ефимова
16:00-17:00 – Жора Крыжовников

26 ноября:
12:00-13:00 – Иван И. Твердовский
13:00-14:00 – Ситора Алиева
15:00-16:00 – Жан Просянов

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Кассовый провал «Капитана Марвел 2»: что пошло не так?
Подробнее
Мошенники начали представляться руководством Минкультуры и Фонда кино
Подробнее
Премия ТЭФИ объявила номинантов
Подробнее
Первый канал снимет ремейк «Семи самураев» с цифровыми копиями советских актеров
Подробнее
Фестиваль авторского кино «Зимний» объявил программу
Подробнее
Касса четверга: «По щучьему велению» лидирует четвертую неделю подряд
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Легенда о самбо» стартует на уровне «Начать сначала»
Подробнее
Касса России: «По щучьему велению» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Астрал. Сомния» и «Легенда о самбо» стали лучшими новинками
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 13–19 ноября 2023 года
Подробнее
«По щучьему велению» заработал два миллиарда в российском прокате
Подробнее
МТС отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартала и 9 месяцев 2023 года
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Папаша в бегах»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 ноября 2023 года
Подробнее
Бюджет Фонда кино может вырасти в 1,5 раза в 2024 году
Подробнее
Голливудские звезды сражаются за права на биографию Бритни Спирс
Подробнее
Marvel может отказаться от сотрудничества с Джонатаном Мейджорсом
Подробнее