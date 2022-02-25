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Выручка кинобаров в России в 2021 году выросла на 106 процентов

Автор: Дмитрий Некрасов

25 февраля 2022

Концешн в кинотеатрах восстанавливается быстрее кинопроката

Выручка кинобаров в российских кинотеатрах в 2021 году выросла по сравнению с 2020 годом сразу на 106%. Об этом свидетельствуют предварительные данные БК.

В общей сложности сегмент сегмент концешна по итогам минувшего года заработал 13,6 млрд рублей. Это на 18% меньше, чем было в очень успешном 2019-м, когда выручка составила 16,5 млрд, но более чем в два раза больше, чем в ковидном 2020 году, когда показатель составил 6,6 млрд рублей. Это можно объяснить как общим ростом посещаемости и бокс-офиса, так и некоторым улучшением экономической ситуации в стране по сравнению с «карантинным» периодом.

Кроме того, сегмент концешна по итогам прошедшего года показал более уверенный рост, нежели бокс-офис. В 2020-м, по данным БК, российские кинотеатры заработали на продаже билетов 22,8 млрд рублей. В 2021 году этот показатель был на уровне 40,6 млрд. То есть прирост составил 78%, тогда как выручка от кинобаров увеличилась в среднем на 106%.

К этому привело то, что в прошлом году произошел сильный перекос аудитории в сторону молодежи и семей с детьми. Эта часть публики традиционно часто покупает попкорн и напитки в кинобаре перед сеансом. Любопытно еще, что попкорн в целом стал самой быстрорастущей категорией снеков в России по итогам второго года пандемии. Его продажи в торговых сетях в денежном выражении выросли на 27% на фоне того, что люди стали больше смотреть кино дома. Но доля попкорна растет и в кинобарах.

Подробнее об итогах года для рынка концешн и о главных постковидных трендах можно прочесть в материале, который выйдет в электронном выпуске БК сегодня, 25 февраля.

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