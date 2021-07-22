«Кино Okko» внедряет Систему быстрых платежей

«Синема Парк и Формула Кино» совместно с компанией PayMaster запускают в сети кинотеатров бесконтактную оплату через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь посетители смогут мгновенно рассчитаться за покупки, отсканировав QR-код с экрана кассы. Платежи через СБП поддерживают 59 банков.

В тестовом режиме возможность такой оплаты появилась с 22 июля в кинотеатре «Синема Парк Метрополис» в Москве, на всех площадках киносети запуск СБП планируется к концу года.

«Для нас важно предоставить нашим гостям все возможные способы расчета, среди которых они выберут наиболее удобный для себя. Мы стремимся быть не просто самой крупной сетью кинотеатров в России, но и самой технологичной с максимально эффективным ведением бизнеса», — прокомментировал Генеральный Директор Объединенной киносети Алексей Васясин.

«Мы видим рост популярности СБП и рады выступить техническим партнером первой сети кинотеатров, подключившейся к оплате по QR-коду. В зависимости от потребностей клиентов наша команда всегда стремится разработать и реализовать в кратчайшие сроки наиболее оптимальный сценарий оплаты», — отметил генеральный директор PayMaster Андрей Смирнов.

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22.07.2021 Автор: Виолетта Палий