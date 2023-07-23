Новый фильм Вуди Аллена выйдет в России

Релиз назначен на конец сентября

Кинокомпания «Вольга» объявила о том, что новый фильм Вуди Аллена COUP DE CHANCE выйдет в России. В отечественном прокате проект получил название ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ. Ленту можно будет увидеть начиная с 28 сентября.

Главные роли в картине исполнили Лу де Лааж (ЧЕРНЫЙ ЯЩИК) и Нильс Шнайдер (КУРИОСА; ОДНА ВСТРЕЧА). Продюсером картины выступила младшая сестра Аллена Летти Аронсон. Оператором стал Витторио Сторраро, известный по работам с Френсисом Фордом Копполой (АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ) и Бернардо Бертолуччи (ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ).

Создатели называют фильм мелодраматическим триллером в духе МАТЧ ПОИНТА, подчеркивая, что его действие разворачивается в современном Париже. Картина снята на французском языке.

Фото: кадр из фильма ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ