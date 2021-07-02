Продлен прием заявок на фестиваль иммерсивного и интерактивного кино Courant3D

Первое в России дистрибуционное агентство короткого метра Vostok изменило финальную дату подачи заявок на французский фестиваль иммерсивного и интерактивного кино Courant3D на 15 июля 2021 года. Конкурс, проводимый совместно с агентством, поддержали французское посольство Ambassade de France en Russie и Institut Francais.

«Мы во многом вдохновляемся опытом французских коллег и очень рады, что нам выпала честь поддержать эксперименты с новыми форматами в нашей стране», – отмечает основатель агентства Vostok Янна Буряк.

Конкурс разделяется на три основные категории экспериментальных форматов:

Vertical – вертикальный формат

– вертикальный формат AI – фильмы, в создании которых использован искусственный интеллект

– фильмы, в создании которых использован искусственный интеллект VBeat – музыкальные короткометражные фильмы в формате VTube

Узнать подробнее и подать заявку можно по ссылке www.partnerships.vostok.global/ru-courant3d

Отобранные участники фестиваля будут приглашены во Францию и получат аккредитацию на весь период конкурса. Расходы на билеты до Франции, проезд по территории страны, проживание и питание включены. Также их проекты будут показаны на фестивале в Клермон-Ферране, Сайгонском международном фестивале нового кино и кинофестивале Interfilm Berlin.

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02.07.2021 Автор: Виолетта Палий