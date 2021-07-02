Продлен прием заявок на фестиваль иммерсивного и интерактивного кино Courant3D

Первое в России дистрибуционное агентство короткого метра Vostok изменило финальную дату подачи заявок на французский фестиваль иммерсивного и интерактивного кино Courant3D на 15 июля 2021 года. Конкурс, проводимый совместно с агентством, поддержали французское посольство Ambassade de France en Russie и Institut Francais.
«Мы во многом вдохновляемся опытом французских коллег и очень рады, что нам выпала честь поддержать эксперименты с новыми форматами в нашей стране», – отмечает основатель агентства Vostok Янна Буряк.
Конкурс разделяется на три основные категории экспериментальных форматов:
Узнать подробнее и подать заявку можно по ссылке www.partnerships.vostok.global/ru-courant3d
Отобранные участники фестиваля будут приглашены во Францию и получат аккредитацию на весь период конкурса. Расходы на билеты до Франции, проезд по территории страны, проживание и питание включены. Также их проекты будут показаны на фестивале в Клермон-Ферране, Сайгонском международном фестивале нового кино и кинофестивале Interfilm Berlin.
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02.07.2021 Автор: Виолетта Палий
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