«Централ Партнершип» представил проекты на 2024-2029 годы

«Пророк», «Волшебник Изумрудного города», «Кракен», «Битва моторов» и многое другое

12 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялся День «Централ Партнершип», на котором лидер рынка рассказал о множестве релизов ближайших пяти лет.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн представил комедию БРАТЬЯ с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым (производство – «Берг Саунд», Кинокомпания «Темп», ТНТ) и байопик РОДНИНА (6 марта, «Голд Медиа Продакшн», «ВайТ Медиа»). Спортивная лента будет поддержана «Россией 1» и НТВ. Еще одна представленная продюсером лента, военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (1 мая, производство 1-2-3 Production, «Газпром-Медиа», кинокомпании «Темп», Театра Олега Табакова, НТВ и ТРОМЕДИА) должна стать главным событием к юбилею Победы.

Про документально-художественный фильм ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ (20 февраля) рассказала Тина Канделаки. Фильм является частью цикла «Русь», куда также входят ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР и ИМПЕРАТРИЦЫ. В будущем планируются картины про Александра I и Александра III. Также Канделаки представила игровую версию мультфильма УМКА, режиссером которой выступает Максим Пешков («Жуки»). Главные роли в проекте, как было объявлено, исполняют Милош Бикович и Марина Кравец.

Комедию БАТЯ 2. ДЕД (3 апреля, «Централ Партнершип», «Гуд Стори Медиа», ТНТ) помимо Канделаки также представили режиссер Илья Учитель, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов, креативный продюсер Алексей Литвиненко и генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. По фильму показали обширный объем материалов, дающих представление и о юморе, и о лирической составляющей проекта.

Сразу два фильма в пакете дистрибьютора посвящены подводным лодкам: это СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС (27 февраля, «Централ Партнершип», Кинокомпания «Русский Север», Okko) и КРАКЕН (17 апреля) студии «ТРИТЭ».

Комедийный сегмент в пакете дистрибьютора дополняют ленты ОЛЕНЬ (15 мая) производства «Централ Партнершип», продюсерского центра «ГОРАД» и ТНТ с Ольгой Вениковой и Кузьмой Сапрыкиным и ЛОТЕРЕЯ (30 января, «Централ Партнершип», Kulik Productions) с Евгением Куликом и Алексеем Серебряковым от режиссера Сони Карпуниной.

Среди остросюжетных релизов ближайшего будущего – детективный триллер ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК (лето 2025 года) про умную колонку, заставляющую группу друзей найти виновного в смерти одной из них, и герметичный триллер ВНИЗ (лето 2025 года, «Централ Партнершип», Vice Films) режиссера Марюса Вайсберга с Егором Кридом, Анфисой Черных и Игорем Миркурбановым, действие которого происходит в лифте.

Производством хита ПАЛЬМА 2 (20 марта) занимаются «Марс Медиа Энтертейнмент», «АМЕДИА» и телеканал «Россия 1». Ролик ленты был прикреплен к сказке ОГНИВО и также будет приклеен к ВОЛШЕБНИКУ ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА и ПРОРОКУ.

Приключенческую семейную ленту ВОЛЧОК (13 ноября, MEM Cinema Production, Okko) представил продюсер Давид Цаллаев. Ранее этот фильм назывался КУЛАЧНЫЙ. Действие картины разворачивается в начале прошлого века и повествует о дружбе мальчика-дворянина и простолюдина, участника кулачных боев. Партнером проекта на этапе сценария стал Okko. Главные роли в фильме сыграли Марк-Малик Мурашкин, Евгений Ткачук и Юлия Хлынина.

Спортивная драма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (9 октября) от режиссера Артема Михалкова была представлена трейлером. Работу над картиной продолжают «Россия 1», «Централ Партнершип», Star Media.

Вадим Верещагин и генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова представили совместный блок анимационный проектов. В него вошли ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ и его готовящийся сиквел, МОТОМАРС. БОЛЬШАЯ ГОНКА, ДРАКОШИЯ. ОБЛАЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, САМЫЙ УМНЫЙ ДОМ, а также трилогия ГЕРОИ ЛУКОМОРЬЯ, первым фильмом которой станет КОТ УЧЕНЫЙ.

Военный триллер «Дирекции кино» МОМЕНТ ИСТИНЫ (27 марта) подробно представили продюсеры Константин Эрнст и Анатолий Максимов. Участникам презентации показали продолжительный напряженный фрагмент с участием Никита Кологривого, Сергея Безрукова, Павла Табакова и Ивана Колесникова.

По байопику ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (14 февраля, «Централ Партнершип», «Кинослово», «ТРИТЭ») показали специальные кинотеатральные споты с Юрой Борисовым и актерами фильма. «Возьми свою Наташу в кино», – говорит в одном из них Борисов в образе великого поэта. Съемки БИТВЫ МОТОРОВ с Иваном Янковским и и все тем же Юрой Борисовым скоро начнутся. Вадим Верещагин и Петр Ануров рассказал, что сейчас команда проекта занята воссозданием ретро-автомобилей по оригинальным чертежам. Производители фильма – «Централ Партнершип», «Кинослово». Гостем презентации стал и сам Юра Борисов: он рассказал, в частности, о том, насколько важной для него была роль Пушкина.

Завершил презентацию блок, посвященный франшизе ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. Ее вторая часть, с подзаголовком ЗЛАЯ ВЕДЬМА, выйдет через два года, затем последуют ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (2028 год) и УРФИН ДЖЮС (2029 год).

Кроме того, ЦПШ в ходе презентации напомнил о таких своих проектах, как ЧЕБУРАШКА 2, МАЖОР В ДУБАЕ, МОРОЗКО, ПОСЛЕДНИЙ РОНИН , МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ. В зарубежном пакете дистрибьютора – ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ и ХОЛОП: ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.

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