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«Централ Партнершип» займется эксклюзивным прокатом фильмов Yellow Black & White

Автор: Виолетта Палий

15 октября 2021

Соглашение начнет действовать с 2022 года

Кинодистрибьютор «Централ Партнершип» подписал эксклюзивный контракт с Yellow Black & White на прокат фильмов компании, сообщают «Ведомости». Документ вступит в силу с 2022 года. 

Соглашение будет действовать четыре года и включает в себя права на кинотеатральный прокат, а также ТВ-права на 40 полнометражных фильмов студии. Одни из проектов – первый художественный фильм, снятый в космосе, ВЫЗОВ, семейная комедия ЧЕБУРАШКА, драма о последних днях жизни Сергея Есенина ДЕКАБРЬ (работа над проектом идет при поддержке фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм»). 

Компании уже сотрудничали ранее: так, ЦПШ выступала в качестве соинвестора и прокатчика самого кассового отечественного фильма ХОЛОП, а также выпускала в прокат ряд других фильмов YBW.

Для «Централ Партнершип» это пятый контракт с создателями фильмов с конца мая 2021 года. Ранее прокатчик заключил соглашения с тремя кинокомпаниями: «Кинослово» Петра Анурова, QS Films и продюсерским центром «ГОРАД». В начале октября ЦПШ подписала двухлетний контракт с режиссером кассовых комедий Марюсом Вайсбергом.

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